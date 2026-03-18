Spenden statt Geschenke
Westerwälder Klaus Strüder spendet 6666 Euro für soziale Zwecke
Klaus Strüder (links) übergab anlässlich seines 60. Geburtstages insgesamt 6666 Euro an die Stiftung Fly & Help und an das Dernb
Klaus Strüder (links) übergab anlässlich seines 60. Geburtstages insgesamt 6666 Euro an die Stiftung Fly & Help und an das Dernbacher Hospiz St. Thomas. Die Spenden von je 3333 Euro nahmen stellvertretend Peter Enders und Andreas Wechsung (rechts) entgegen.
Röder-Moldenhauer

Ihn kennt wahrscheinlich fast jeder Westerwälder: Klaus Strüder, Vertriebsleiter der Westerwald-Brauerei und in Feuerwehr und Rotem Kreuz unermüdlich tätiger Ehrenamtler. Er feierte in Hartenfels seinen 60. Geburtstag und spendete für zwei gute Zwecke.

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Schon vor Wochen feierte Klaus Strüder aus Hartenfels seinen 60. Geburtstag. Und den beging der Tausendsassa, der unter anderem als Vertriebsleiter der Westerwald-Brauerei in Hachenburg, als Wehrführer seiner Heimatgemeinde Hartenfels und als aktiver Rotkreuzhelfer weithin bekannt ist, mit Hunderten Gästen in der Burghalle.

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