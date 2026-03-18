Ihn kennt wahrscheinlich fast jeder Westerwälder: Klaus Strüder, Vertriebsleiter der Westerwald-Brauerei und in Feuerwehr und Rotem Kreuz unermüdlich tätiger Ehrenamtler. Er feierte in Hartenfels seinen 60. Geburtstag und spendete für zwei gute Zwecke.
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Schon vor Wochen feierte Klaus Strüder aus Hartenfels seinen 60. Geburtstag. Und den beging der Tausendsassa, der unter anderem als Vertriebsleiter der Westerwald-Brauerei in Hachenburg, als Wehrführer seiner Heimatgemeinde Hartenfels und als aktiver Rotkreuzhelfer weithin bekannt ist, mit Hunderten Gästen in der Burghalle.