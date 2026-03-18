Spenden statt Geschenke Westerwälder Klaus Strüder spendet 6666 Euro für soziale Zwecke Markus Müller 18.03.2026, 13:00 Uhr

i Klaus Strüder (links) übergab anlässlich seines 60. Geburtstages insgesamt 6666 Euro an die Stiftung Fly & Help und an das Dernbacher Hospiz St. Thomas. Die Spenden von je 3333 Euro nahmen stellvertretend Peter Enders und Andreas Wechsung (rechts) entgegen. Röder-Moldenhauer

Ihn kennt wahrscheinlich fast jeder Westerwälder: Klaus Strüder, Vertriebsleiter der Westerwald-Brauerei und in Feuerwehr und Rotem Kreuz unermüdlich tätiger Ehrenamtler. Er feierte in Hartenfels seinen 60. Geburtstag und spendete für zwei gute Zwecke.

Schon vor Wochen feierte Klaus Strüder aus Hartenfels seinen 60. Geburtstag. Und den beging der Tausendsassa, der unter anderem als Vertriebsleiter der Westerwald-Brauerei in Hachenburg, als Wehrführer seiner Heimatgemeinde Hartenfels und als aktiver Rotkreuzhelfer weithin bekannt ist, mit Hunderten Gästen in der Burghalle.







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