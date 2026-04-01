Während der Markt „Candan“ in Ransbach-Baumbach mit türkischen Lebensmitteln in den Startlöchern steht, locken etablierte Adressen wie der „Supermercato“ und „Via del Gusto“ Kunden mit italienischen Spezialitäten aus vielen Kilometern Entfernung an.
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Im April will der Supermarkt Candan in der Ransbach-Baumbacher Rohrhofstraße am Ortsausgang Richtung Ebernhahn eröffnen. Die Inhaber wollen mit internationalen Produkten, frischem Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukten, Frischfleischtheke und eigener Bäckerei bei den Kunden punkten.