Supermercato und Via del Gusto Westerwälder kaufen gerne Produkte aus Italien Markus Müller 01.04.2026, 09:00 Uhr

i Louisa Kreuzberg ist die Fiialleiterin des italienischen Feinkostgeschäftes Via del Gusto in der Nähe des ICE-Bahnhofes Montabaur. Gerne präsentiert sie die große Wein- und Proseccoauswahl, im Moment natürlich gerne Getränke für den Frühling. Markus Müller

Während der Markt „Candan“ in Ransbach-Baumbach mit türkischen Lebensmitteln in den Startlöchern steht, locken etablierte Adressen wie der „Supermercato“ und „Via del Gusto“ Kunden mit italienischen Spezialitäten aus vielen Kilometern Entfernung an.

Im April will der Supermarkt Candan in der Ransbach-Baumbacher Rohrhofstraße am Ortsausgang Richtung Ebernhahn eröffnen. Die Inhaber wollen mit internationalen Produkten, frischem Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukten, Frischfleischtheke und eigener Bäckerei bei den Kunden punkten.







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