Neuer Markt Candan bald offen Westerwälder kaufen auch gerne Produkte aus Italien Markus Müller 30.03.2026, 17:36 Uhr

i Eigens aus Wissen ist die Familie Cofone/Oppedisano nach Ransbach-Baumbach angereist, um einen ganzen Einkaufswagen voller italienischer Produkte bei Fratelli Esposito zu erwerben. Natürlich freut sich Enkelin Sophie besonders über das typisch italienische gefüllte Riesen-Osterei. Markus Müller

Im Westerwald gibt es nicht nur türkische Läden, die internationale Produkte anbieten – meist zum Kaufen, aber auch zum direkten Verzehr. Dafür nehmen die Kunden sogar weite Wege auf sich. Wir schauen bei zwei italienischen Geschäften vorbei.

Im April will der Supermarkt Candan in der Ransbach-Baumbacher Rohrhofstraße am Ortsausgang Richtung Ebernhahn eröffnen. Die Inhaber wollen mit internationalen Produkten, frischem Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukten, Frischfleischtheke und eigener Bäckerei bei den Kunden punkten.







Artikel teilen

Artikel teilen