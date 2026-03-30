Im Westerwald gibt es nicht nur türkische Läden, die internationale Produkte anbieten – meist zum Kaufen, aber auch zum direkten Verzehr. Dafür nehmen die Kunden sogar weite Wege auf sich. Wir schauen bei zwei italienischen Geschäften vorbei.
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Im April will der Supermarkt Candan in der Ransbach-Baumbacher Rohrhofstraße am Ortsausgang Richtung Ebernhahn eröffnen. Die Inhaber wollen mit internationalen Produkten, frischem Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukten, Frischfleischtheke und eigener Bäckerei bei den Kunden punkten.