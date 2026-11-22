Der Entwurf einer neuen Benutzungsordnung für Montabaurs städtische Bürgerhäuser sieht ein generelles Veranstaltungsende um spätestens 22 Uhr vor. Wird die deutliche Kritik an dieser Klausel zu einem Umdenken führen?
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„Ich würde keine Halle mieten, in der jede Veranstaltung um 22 Uhr beendet sein muss.“ So deutlich hatte sich Christof Frensch von der FWG-Fraktion im Hauptausschuss der Stadt Montabaur geäußert zum Entwurf neuer Benutzungsordnungen für die städtischen Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser.