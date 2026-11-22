Rauswurf um 22 Uhr Westerwälder Karnevalist: Könnten Halle ganz zumachen Katrin Maue-Klaeser 22.11.2026, 07:30 Uhr

i Als Vereinsvorsitzender, Sitzungspräsident und Büttenredner des Eschelbacher Carneval-Vereins ist für Thilo Daubach unvorstellbar, dass die Narrhalla Waldbachhalle um 22 Uhr schließen müsste. Archiv ECV/Nico Gilles. ECV/Nico Gilles

Der Entwurf einer neuen Benutzungsordnung für Montabaurs städtische Bürgerhäuser sieht ein generelles Veranstaltungsende um spätestens 22 Uhr vor. Wird die deutliche Kritik an dieser Klausel zu einem Umdenken führen?

„Ich würde keine Halle mieten, in der jede Veranstaltung um 22 Uhr beendet sein muss.“ So deutlich hatte sich Christof Frensch von der FWG-Fraktion im Hauptausschuss der Stadt Montabaur geäußert zum Entwurf neuer Benutzungsordnungen für die städtischen Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser.







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