Das Hofgut Dapprich an der Holzbachschlucht hätte fürs „Wilde Grillen“ der Westerwälder Jäger kaum besser gewählt werden können: Dort konnte man nicht nur viele Wildspezialitäten probieren, sondern sich rundum über Wildbret in der Küche informieren.

Sage und schreibe neun Jahre ist es schon her, dass die Westerwälder Kreisgruppe des Landesjagdverbandes um den rührigen Klaus Skowronek zum ersten Mal ein groß angelegtes „Wildes Grillen“ auf dem Dappricher Hof an der Holzbachschlucht bei Seck angeboten hat. Am Sonntag war es wieder so weit – und viele Hunderte Gäste wollten sich diese besondere kulinarische Aktion nicht entgehen lassen.

Und sie wurden nicht enttäuscht: Es gab jede Menge Kostproben von verschiedenem Wildbret, die von Grillmeister Tobias Kimmel vom Unternehmen BBQ County aus dem kleinen Limburger Westerwald-Stadtteil Ahlbach zubereitet und von seiner Assistentin Anne Hess von der Auftragsbastelei aus Ehringshausen unter die Gäste gebracht wurden. Kenntnisreich und unterhaltsam moderiert wurde das Ganze von Hörfunk- und Fernsehmoderator Martin Seidler.

i Beobachtet von (von links) Klaus Skowronek, Martin Seidler und dem Kreisjagdmeister und Hausherrn vom Hofgut Dapprich, Bernd Schneider, und assistiert von Anne Hess bereitete Grillmeister Tobias Kimmel beim "Wilden Grillen" am Secker Hofgut Dapprich die unterschiedlichsten gegrillten Wildbret-Köstlichkeiten vor. Röder-Moldenhauer

Bei der Zubereitung des Wildbrets, das natürlich aus den Wäller Jagdrevieren stammte, standen die verschiedensten Grillmethoden im Vordergrund, zu denen das Grillen auf Holzkohle wie auch auf dem Gasgrill oder auch die Zubereitung im heißen Rauch des Smokers zählten. Aber es gab auch Erläuterungen zum Dutch Oven, bei dem die Grillkohlen über dem gusseisernen Kochtopf platziert werden und so langsam ein feuriges Chili con (Wildschwein-)Carne garten.

„Die Grillfläche ist wie Hubraum – man kann gar nicht genug haben.“

Grillmeister Tobias Kimmel

Ständig zischte, dampfte, brutzelte es, und ab und zu schlugen auch Flammen aus den Grillgeräten. Schnell zerteilte Tobias Kimmel die prächtigen Fleischstücke und knusprigen Bratwürste in handliche Probierportionen, verfeinerte sie zum Beispiel mit Basilikum und ließ sie von Anne Hess unter die Leute bringen: Die ließen sich die leckeren kostenlosen Proben vom Reh und Wildschwein gerne schmecken. Wenn sie dann auf den Geschmack gekommen waren, gab es am Verkaufsgrill größere Portionen, die mit Pommes oder einem leckeren Pfifferlings-Kartoffelsalat ergänzt wurden.

i Für musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem der Musikverein Seck. Röder-Moldenhauer

Und das „Wilde Grillen“ war auch ein Fest für alle Sinne, bei dem kulinarischer Genuss auf musikalische Unterhaltung traf: Dafür sorgten der Musikverein Seck unter der Leitung von Jörg Hastrich und die Jagdhornbläser Hoher Westerwald unter Hornmeister Andreas Groß.

An zahlreichen Marktständen im schönen Ambiente des Hofgutes warteten regionalen Produkte auf die Besucher. Da bot zum Beispiel der Secker Bioland-Imker Franz Hastrich seinen Honig in Gläsern oder auch direkt in der Wabe an. Gute Tropfen konnten nicht nur beim Weingut Fauth aus Rheinhessen probiert werden, sondern auch in einer etwas hochprozentigeren Form am Stand der Birkenhof-Brennerei aus Nistertal.

i Beim "Wilden Grillen" gab es jede Menge kostenlose Probierportionen des gegrillten oder auch geschmorten Wildbrets für die Besucher. Röder-Moldenhauer

Deren Produkte wiederum, den Whisky Fading Hill, nutzte Grillmeister Tobias in Verbindung mit Ahornsirup, um der Wildschweinkeule ein besonderes Aroma zu geben. Oder er kombinierte Gingero, den Ingwer-Creme-Likör vom Birkenhof, mit Honig, um damit die Rehkeule zu aromatisieren. Für die langsam geschmorten Wildbret-Teile mussten sich die Wäller Leckermäuler nur etwas gedulden, bevor sie sie probieren konnten.

Aber die Wartezeit konnte man ja zum Beispiel nutzen, um sich an der Erlebnisschule Wald und Wild über heimische Tiere und die Jagd zu informieren. Dort gab es auch jede Menge Broschüren, damit jeder weiß, woher man Wildbret bekommt und wie man es am heimischen Herd oder eben auch auf dem eigenen Grill zubereiten kann. Informationen zur Landschaft warteten am Stand der Touristikerinnen der VG Westerburg auf Besucher.

Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Wild-Grillen Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer Weitere Impressionen vom "Wilden Grillen" der Westerwälder Jägerschaft. Röder-Moldenhauer 1 / 11

Gleich zwei Messer-Fachleute boten ihre extrascharfen Handwerkszeuge an: Udo Ebach aus Kirchen-Wehbach und Christoph Heinz aus Pottum, während Daniela Greis aus Hachenburg „wilden“ Schmuck präsentierte. Und mit leckeren Waffeln und netten Dekoartikeln wurde das Angebot komplettiert. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte noch das Dappricher Hofcafé aufsuchen.

Ja, und damit alle Besucher möglichst ungefährdet zum Hofgut spazieren konnten, konnten die Besucher ihre Autos auf einer Wiese vor der Zufahrt parken. Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Seck sorgten dafür, dass dort alles geordnet zuging.