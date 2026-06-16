Klaus Skowronek gab Vorsitz ab
Westerwälder Jäger haben neues Führungsteam gewählt
Der neue Vorsitzende der Westerwälder Kreisgruppe der Jäger, Christian Comes (rechts), übergab an seinen Vorgänger Klaus Skowron
Der neue Vorsitzende der Westerwälder Kreisgruppe der Jäger, Christian Comes (rechts), übergab an seinen Vorgänger Klaus Skowronek ein Erinnerungsgeschenk und einen Blumenstrauß.
Markus Müller

Ganz im Zeichen der Wahl eines jüngeren und erstmals auch mit Frauen besetzten Vorstandes stand die Kreisgruppenversammlung der Westerwälder Jäger. Nach 16 Jahren erfolgreichen Wirkens hatte Klaus Skowronek für den Vorsitz nicht mehr kandidiert.

Lesezeit 3 Minuten
Der Vorstand der Kreisgruppe Westerwald im Landesjagdverband ist mit bei der aktuellen Jahreshauptversammlung jünger und sogar etwas weiblich geworden. Nachdem der bisherige Vorsitzende Klaus Skowronek aus Westerburg nach 16 Jahren nicht mehr kandidiert hatte, steht der Vorstand nun unter der Leitung von Christian Comes aus Siershahn.

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