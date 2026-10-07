Elbinger bei SKL-Ziehung dabei Westerwälder hat gute Chance auf 1 Million Euro Markus Eschenauer 07.10.2026, 12:00 Uhr

i Michael Junge aus Elbingen ist einer von 20 Kandidaten, die per Zufallsgenerator aus allen SKL-Losbesitzern in Deutschland ermittelt wurden. Beim SKL-Millionen-Event in Celle hat er die Chance auf 1 Million Euro. Christian Boehm

Michael Junge aus Elbingen ist einer von 20 Kandidaten, die per Zufallsgenerator aus allen SKL-Losbesitzern in Deutschland ermittelt wurden. Beim SKL-Millionen-Event in Celle hat er die Chance auf 1 Million Euro. Es wird eine spannende Woche.

1 Million Euro gewinnen: Das ist für viele Menschen ein großer Traum. Für Michael Junge aus Elbingen könnte er diese Woche in Erfüllung gehen. Zumindest stehen seine Chancen beim SKL-Millionen-Event mit 1 zu 20 gar nicht schlecht.Sollte es für den 61-Jährigen tatsächlich mit dem Hauptgewinn klappen, würde er sich seinen lang gehegten Traum erfüllen und auf eine große Reise gehen.







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