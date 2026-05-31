Tödlicher Unfall bei Übung
Westerwälder GSG-9-Mann in Heimat letzte Ehre erwiesen
GSG-9-Kommandeur Robert Hemmerling und Hunderte seiner Leute erweisen auf dem Friedhof von Großholbach am Grab dem getöteten Kam
GSG-9-Kommandeur Robert Hemmerling und Hunderte seiner Leute erweisen auf dem Friedhof von Großholbach am Grab dem getöteten Kameraden die letzte Ehre.
Bundespolizei

Am Samstag herrschte im kleinen Großholbach Ausnahmezustand. Der Anlass war ein ganz trauriger: Der Bundespolizist, der vor knapp drei Wochen bei einer Übung der GSG 9 durch einen Schießunfall ums Leben gekommen war, wurde in seiner Heimat bestattet.

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Polizeifahrzeuge aller Art – von Motorrädern über Streifenwagen, Mannschaftsbusse bis hin zu großen blau-weißen Reisebussen – sind am Samstagmittag in Großholbach nicht zu übersehen. Blinklichter signalisieren auch dem Durchgangsverkehr, dass vorsichtiges Fahren angesagt ist.

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