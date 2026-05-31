Am Samstag herrschte im kleinen Großholbach Ausnahmezustand. Der Anlass war ein ganz trauriger: Der Bundespolizist, der vor knapp drei Wochen bei einer Übung der GSG 9 durch einen Schießunfall ums Leben gekommen war, wurde in seiner Heimat bestattet.
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Polizeifahrzeuge aller Art – von Motorrädern über Streifenwagen, Mannschaftsbusse bis hin zu großen blau-weißen Reisebussen – sind am Samstagmittag in Großholbach nicht zu übersehen. Blinklichter signalisieren auch dem Durchgangsverkehr, dass vorsichtiges Fahren angesagt ist.