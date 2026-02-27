Debatte zu „Drei Eichen“
Westerwälder Grüne: Vorteile eines Windparks überwiegen
Arbeiten an einem Windaprk der EVM bei Nister-Möhrendorf: Der Energieversorger würde gerne auch im Gebiet "Drei Eichen" investieren.
Archiv Sascha Ditscher/EVM. Sascha Ditscher

Das Angebot des Energieversorgers EVM, im Waldgebiet „Drei Eichen“ bis zu sieben Windenergieanlagen zu errichten, wurde zuletzt mehrmals heftig kritisiert. Nun betonen die Westerwälder Grünen die Vorteile eines solchen Windparks.

In der Debatte um einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ meldet sich nun auch der Westerwälder Kreisverband der Grünen zu Wort. Nach Auffassung des Grünen-Sprechers André Butscheike überwiegen die Argumente für die Errichtung der Windkraftanlagen, wenn sich die Argumentation auf belastbare wissenschaftliche Quellen stützt.

