Vogelgrippe breitet sich aus Westerwälder Geflügelhalter sind in Alarmbereitschaft 30.10.2025, 06:00 Uhr

i Am Haidenweiher rasten viele Wildvögel. Im Westerwald gab es erste Verdachtsfälle von Vogelgrippe. Geflügelhalter sind alarmiert. Röder-Moldenhauer

Die Vogelgrippe rückt näher: Im Westerwald gibt es erste Verdachtsfälle bei Wildvögeln, und die Geflügelhalter sind alarmiert. Markus Mille vom Bauern- und Winzerverband erklärt, wie sich Betriebe jetzt schützen sollten – und was im Ernstfall droht.

Die Vogelgrippe breitet sich derzeit mit ungewöhnlicher Dynamik in Rheinland-Pfalz aus. Auch die Geflügelhalter im Westerwald müssen wachsam sein. Markus Mille, Kreisgeschäftsführer der Bauernverbände Westerwald, Altenkirchen und Neuwied, nahm auf Anfrage unserer Zeitung eine Einschätzung zur aktuellen Lage vor.







