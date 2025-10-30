Die Vogelgrippe rückt näher: Im Westerwald gibt es erste Verdachtsfälle bei Wildvögeln, und die Geflügelhalter sind alarmiert. Markus Mille vom Bauern- und Winzerverband erklärt, wie sich Betriebe jetzt schützen sollten – und was im Ernstfall droht.
Die Vogelgrippe breitet sich derzeit mit ungewöhnlicher Dynamik in Rheinland-Pfalz aus. Auch die Geflügelhalter im Westerwald müssen wachsam sein. Markus Mille, Kreisgeschäftsführer der Bauernverbände Westerwald, Altenkirchen und Neuwied, nahm auf Anfrage unserer Zeitung eine Einschätzung zur aktuellen Lage vor.