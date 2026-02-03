Fassaden aus Bad Marienberg Westerwälder Firma erhält Auftrag von Milliardenprojekt Markus Müller 03.02.2026, 18:00 Uhr

i Mit einem Millionenauftrag für Aluminiumfassaden ist das Bad Marienberger Spezialunternehmen am 11-Milliarden-Euro-KI-Rechenzentrum der Schwarz-Gruppe im Spreewald beteiligt. Röder-Moldenhauer

11 Milliarden Euro will die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, in den nächsten Jahren in ein Datacenter im Spreewald investieren. Gleich zu Beginn mit einem Großauftrag dabei: die Firma Ebener aus Bad Marienberg.

Der Bad Marienberger Aluminiumspezialist Ebener hat von seinem langjährigen Partner, der international tätigen Firmengruppe Max Bögl aus der Oberpfalz, einen einige Millionen Euro schweren Auftrag für die Fassadenarbeiten am neuen Datacenter-Campus im brandenburgischen Lübbenau erhalten.







