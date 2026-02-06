Fassaden aus Bad Marienberg Westerwälder Firma Ebener baut bei „Stuttgart 21“ mit Markus Müller 06.02.2026, 18:00 Uhr

i Derzeit werden die Bahnsteigwände des neuen Flughafen-Tiefbahnhof des Projekts "Stuttgart 21" mit Alu-Fassadenelementen von Ebener in Bad Marienberg verkleidet. Markus Müller

Der Bad Marienberger Fassadenspezialist Ebener hat nicht nur einen Großauftrag fürs KI-Rechenzentrum im Spreewald ergattert, sondern baut derzeit beim Milliardenprojekt „Stuttgart 21“ mit. Und hat in der Landeshauptstadt weitere Fassaden gestaltet.

Eine eintägige „Expedition“ von heimischen Unternehmern, Freiberuflern, Bankern und Kommunalpolitikern unter Führung des Bad Marienberger Firmenchefs Stefan Weber brachte es jetzt so richtig an den Tag: Webers Unternehmen Ebener Fassaden hat in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht nur zahlreiche Gebäudehüllen gestaltet, sondern ist aktuell mit der Lieferung und der Montage von Aluverkleidungen am Milliardenprojekt „Stuttgart 21“ ...







