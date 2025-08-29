Bereits 1991 half die Feuerwehr Nentershausen ihren Sebnitzer Kameraden mit einem Tanklöschfahrzeug. Jetzt wiederholt sich die Geschichte: Ein verunglücktes LF wird durch das 26 Jahre alte Westerwälder Fahrzeug ersetzt.

Ein teurer Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug brachte die Montabaurer Partnerstadt Sebnitz in der Sächsischen Schweiz in Zugzwang, um für Ersatz zu sorgen. Durch Zufall konnte die Freiwillige Feuerwehr Nentershausen den Sachsen nun aus der Patsche helfen – und das nicht zum ersten Mal.

Bereits im November 2024 verunglückte ein Löschgruppenfahrzeug der Sebnitzer Wehr, das Teil des Katastrophenschutzzuges des Bundes ist und unter anderem zur Waldbrandbekämpfung geeignet ist, auf dem Weg zu einer Schulung. Geschätzter Schaden: rund 200.000 Euro. „Ein Totalschaden ist es Gott sei Dank nicht. Es wird wieder aufgebaut. Das dauert aber, so denke ich, bis 2026 erstes oder zweites Quartal“, erklärt der Sebnitzer Stadtwehrleiter Björn Hoyer.

i Nentershausens Wehrführer Henrik Mansel (4. von links) konnte gemeinsam mit Kameraden der Westerwälder Wehr den Sebnitzer Feuerwehrleuten um Stadtwehrleiter Björn Hoyer (5. von links) die Schlüssel führ das ausrangierte Nentershäuser Löschgruppenfahrzeug (im Hintegrund rechts) aushändigen, das zukünftig in Sachsen im Einsatz sein wird. Andreas Egenolf

Seit dem Unfall waren die Sachsen auf der Suche nach einem vorübergehenden Ersatz für das verunglückte Fahrzeug, dessen Fehlen bisher anderweitig kompensiert werden musste. Doch weder Amtshilfeersuchen an das sächsische Innenministerium sowie die Landeshauptstadt Dresden brachten den notwendigen Erfolg. Ein Leihfahrzeug hätte mit rund 60.000 Euro zu Buche geschlagen.

Doch dann kam Kommissar Zufall ins Spiel: Die Feuerwehr Sebnitz wurde zur Einweihung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) der Feuerwehr Nentershausen eingeladen, da beide Wehren seit Jahren partnerschaftlich verbunden sind. Im Vorfeld der Veranstaltung im August kamen beide Seiten ins Gespräch. Die Sebnitzer Wehrleute klagten ihr Leid über das fehlende Fahrzeug. In Nentershausen kam da schnell die Idee auf, dass das ausgediente Löschgruppenfahrzeug (LF) aus dem Westerwald, welches durch das neue HLF ersetzt wurde, den Engpass in Sachsen überbrücken könnte. Ein von der Verbandsgemeinde Montabaur in Auftrag gegebenes Wertgutachten erbrachte noch einen Restwert von 15.000 Euro für das mehr als 26 Jahre alte Fahrzeug.

Delegation inspiziert und übernimmt neues Einsatzfahrzeug

In Sebnitz stimmte letztlich der Hauptausschuss der Stadt Mitte August zu, das LF zu kaufen. Eine Delegation, die zur Indienststellung des neuen HLF nach Nentershausen gereist war, inspizierte das Fahrzeug und bewertete es für gut. Nachdem in den vergangenen Wochen die notwendigen Formalitäten erledigt werden konnten, konnten vier Feuerwehrleute um Björn Hoyer dieser Tage in den Westerwald reisen. Nach einer ersten Einweisung und Probefahrt vor Ort und einer Übergabe konnten die Sebnitzer tagsdrauf ihr „neues“ Fahrzeug in die Heimat überführen, wo es nunmehr nach einer Grundreinigung und Beladung nach der Anmeldung wieder in Dienst gestellt wird.

„Durch das Angebot von Nentershausen und der Verbandsgemeinde Montabaur, dass hier ein Fahrzeug ausgesondert wird, war das für uns natürlich die Chance, um an ein Fahrzeug zu kommen, was auch ein absolutes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Den Zufall, den wir jetzt hier erwischt haben, den haben wir gerne mitgenommen“, freut sich Björn Hoyer über die Zusammenarbeit zwischen beiden Wehren und den jeweiligen Kommunen.

i Das Löschgruppenfahrzeug aus Nentershausen, das nunmehr nach Sebnitz geht, ist nicht das erste Fahrzeug, das für beide Wehren zum Einsatz kam. Das 1965 in Nentershausen in Dienst gestellte Tanklöschfahrzeug, das mittlerweile unter anderem als Nikolaus-Gefährt zum Einsatz kommt, hat ebenfalls eine Vergangenheit in beiden Gemeinden. Andreas Egenolf

Feuerwehr bedeute mehr als nur Technik und lebe von Solidarität und Vertrauen, erklärt unterdessen Nentershausens Wehrführer Henrik Mansel. „Wir freuen uns, dass das Fahrzeug nicht ausgemustert wird, sondern in einer anderen Region gebraucht und geschätzt wird. So bleibt das LF nicht nur Teil unserer Geschichte, sondern Teil einer aktiven Zukunft, dieses Mal in Sachsen“, so der Nentershäuser Feuerwehrchef weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fahrzeug aus Nentershausen wertvolle Dienste in Sebnitz leistet: Bereits 1991, kurz nach der Wiedervereinigung, wurde das 1965 in Dienst gestellte erste Tanklöschfahrzeug der Westerwaldgemeinde in die Sächsische Schweiz gebracht, wo es bis 2011 im Dienst war. Für einen symbolischen Euro kaufte der Förderverein der Nentershäuser Wehr den Sebnitzern den „Dicken“, wie der Oldtimer liebevoll genannt wird, wieder ab und überführte ihn 2014 zurück in den Westerwald. Im Anschluss wurde er restauriert und kommt seitdem unter anderem bei Festumzügen oder als Nikolaus-Gefährt zum Einsatz.