Von Fritz Rückes bis Michael Itzeck: Acht Vorsitzende führten den Kreisfeuerwehrverband Westerwald in fünf Jahrzehnten. Trotz anfänglicher Skepsis gegen den Großverband entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte mit bundesweiter Ausstrahlung.

Der Kreisfeuerwehrverband Westerwald wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die Vereinigung fusionierte vor einem halben Jahrhundert trotz anfänglicher Skepsis gegen einen großen Verband aus den Verbänden Unter- und Oberwesterwald, als die beiden politischen Kreise sich am 1. August 1974 zum Westerwaldkreis zusammengeschlossen hatten, was eine logische Folge war. Unsere Zeitung blickte im Gespräch mit dem amtierenden Vorsitzenden Michael Itzeck und mit dessen früheren Vorgängern im Amt, Willi Drescher und Heinz Vietze, auf die Anfänge des Verbandes und auf die laufenden Aktivitäten.

Den ersten Kreisfeuerwehrverband Westerwald führte als Vorsitzender Fritz Rückes aus Bad Marienberg. Ziel und Aufgaben des neu gegründeten Verbandes waren laut Satzung unter anderem die Pflege und Förderung des Gedankens des freiwilligen Feuerwehrwesens, die Herstellung kameradschaftlicher Verbindungen unter den Feuerwehrleuten und den in die Jugendfeuerwehr aufgenommenen Mitgliedern, der Ausbau einer zusätzlichen sozialen Fürsorge für Angehörige von Feuerwehrleuten in Notfällen, und die Zusammenarbeit mit den übrigen Feuerehrverbänden. Seit der Gründung agierten nach Fritz Rückes (1975 bis 1979), Hans Schmidt (1979 bis 1992), Kurt Schmidt (1992 bis 1996), Willi Drescher (1996 bis 2008), Heinz Vietze (2008 KJompenteKombis 2012), Bernd Dillbahner (2012 bis 2021), Ralf- Felix Kespe (2021 bis 2025) und aktuell ab 2025 Michael Itzeck als Vorsitzende.

i Die „Spitzen“ des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) im Jahr 2000: (von links) Werner Hammer (ehemaliger Kreisfeuerwehr-Inspekteur - KFI-), Heinz Vietze (damals amtierender KFI), Willi Drescher (Vorsitzender KFV), Kurt Schmidt und Hans Schmidt (ehemalige KFV-Vorsitzende). Willi Drescher

In dem Kreisverband sind heute rund 6.300 Mitglieder in den 169 Freiwilligen Feuerwehren und zwei Werkfeuerwehren im Westerwaldkreis organisiert. Dazu gehören die aktiven Feuerwehrangehörigen, rund 1073 Jugendliche in 94 Jugendfeuerwehren und 33 Bambini – Feuerwehren, aber vor allem auch die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung und der Fördervereine der Feuerwehren. Der Verband vertritt die Interessen aller Mitglieder gegenüber den staatlichen Einrichtungen, der Politik, im Westerwaldkreis, im Bundesland Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene und gegenüber anderen Interessenvertretern. Schon die Gründerväter der Feuerwehren wussten es: Erreichen lässt sich nur gemeinsam etwas. Deshalb gilt für alle, die sich im Feuerwehrwesen einsetzen: Du bist der Feuerwehr-Verband.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Kreisfeuerwehrverbandes steht die jährliche Delegiertenversammlung, bei der die Wehren des Kreises das verflossene Jahr Revue passieren lassen und die Weichen für das kommende Jahr stellen. „Die Jahresreporte geben da lückenlos Aufschluss über all das, was im Kreisverband das Jahr über passiert ist. Das kommt quasi einer ständig fortgeschriebenen Chronik gleich“, verweist Heinz Vietze auf eine sorgfältige Dokumentierung.

i Der Kreisfeuerehrverband richtet jährlich besondere Ereignisse und Aktivitäten für die Kreisfeuerwehren aus, so wie hier die Abnahme der Leistungsabzeichen im Jahr 2004 Willi Drescher

Die Intention des Kreisfeuerwehrverbandes ist stets darauf ausgerichtet, das Feuerwehrwesen im Kreis zu optimieren. Im Gespräch mit unserer Zeitung nennen Michel Itzeck, Heinz Vietze und Willi Drescher einige Beispiele. So habe es der Feuerwehrverband Westerwald aufgrund der Initiative von Willi Drescher und Carl Heinz Cäsar, mit Unterstützung des damaligen Landtagsabgeordneten Harald Schweitzer, geschafft, dass die Bambinifeuerwehren Ende 2006 erstmals im Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) verankert wurden.

Auch die Tatsache, dass Schulungen im Gebrauch von Motorsägen oder die Ausbildung an sogenannten Baubiegesimulatoren durchgeführt werden, und der Fachbereich Schaum, der mittlerweile in der Grundausbildung des Westerwaldkreises mit verankert ist, sei ein Verdienst des Kreisfeuerwehrverbandes Westerwald. Dasselbe gilt auch für die anderen Fachbereiche des Verbandes.

Zusammenarbeit in Blaulichtfamilie Herzensanliegen

„Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Zusammenarbeit mit den anderen ‚Blaulichtfraktionen‘. Ein enger Schulterschluss liegt uns dabei sehr am Herzen“, unterstreicht Michael Itzeck, der abschießend noch darauf hinweist, dass es im Oktober eine Geburtstagsfeier geben wird.