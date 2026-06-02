Tödlicher Unfall bei Übung
Westerwälder Feuerwehren ehren Großholbacher GSG-9-Mann
Insbesondere die Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Montabaur trauern um ihren Kameraden aus Großholbach, der als Bundespol
Insbesondere die Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Montabaur trauern um ihren Kameraden aus Großholbach, der als Bundespolizist bei einer Schießübung der GSG 9 auf tragische Weise ums Leben gekommen war.
Markus Müller

Nicht nur seine Kameraden von der GSG 9 der Bundespolizei trauern um ihren bei einer Schießübung umgekommenen Kameraden aus Großholbach. Auch seine Kameraden in der Westerwälder Feuerwehr gedenken bei Veranstaltungen des Aktiven aus ihren Reihen.

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Er setzte sich – und tragischerweise auch sein Leben – nicht nur in der Sondereinheit GSG 9 der Bundespolizei für seine Mitbürger ein, sondern seit jungen Jahren auch in der Feuerwehr. Der Beamte der Bundespolizei aus Großholbach, der vor gut drei Wochen bei einer Schießübung ums Leben gekommen und am Samstag in seiner Heimatgemeinde bestattet worden ist, bleibt auch bei seinen Feuerwehrkameraden unvergessen.

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