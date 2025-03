Feuerwehrleute aus dem ganzen Westerwaldkreis haben sich in Herschbach/Oww. getroffen. Es war eine besondere und zukunftsweisende Delegiertenversammlung, die zudem gezeigt hat: Auch harte Hunde müssen manchmal ihre Gefühle rauslassen.

50 Jahre im Dienst für die Gesellschaft, 21 Jahre unermüdlich engagiert im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Westerwald, zuletzt als Vorsitzender: Es ist das Ende einer Ära, die aber noch nicht ganz vorbei ist. Ralf Felix Kespe (Montabaur) zieht sich in die zweite Reihe zurück und legt die Geschicke der Feuerwehr vertrauensvoll in die Hände seines bisherigen Stellvertreters Michael Itzeck aus Hundsdorf.

Es war eine besondere Delegiertenversammlung, die die 125 Stimmberechtigten Kameraden und Kameradinnen sowie die zahlreichen Gäste, darunter Landrat Achim Schwickert sowie Bürgermeister der Verbandsgemeinden (VG), in der Mehrzweckhalle in Herschbach/Oww. erlebten. Dabei spielten nicht die ordentlich geführte Kasse sowie die insgesamt positive Entwicklung der Feuerwehr im Westerwald die Hauptrolle, sondern Worte des Dankes und die Anerkennung für ein Ehrenamt, das wie kaum ein anderes Bereitschaft verlangt und Opfer fordert – auch von den Angehörigen.

i Ralf Felix Kespe war 21 Jahre lang im Vorstand der Kreisfeuerwehrverbands Westerwald mit viel Engagement tätig - zuletzt als Vorsitzender. Bei seiner Abschiedrede bedankte er sich bei allen, die ihn in seinem Tun und damit die Arbeit der Feuerwehr unterstützt haben. "Ich bin Stolz, dass ihr immer an meiner Seite gestanden habt und mir dadurch erst mein Engagement im Feuerwehrwesen ermöglicht habt", richtete er auch Worte an seine Frau und seinen Sohn. Markus Eschenauer

„Damit sollte auch eine besondere Wertschätzung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit verbunden sein.“

Ralf Felix Kespe erachtet den Feuerwehrdienst als eine herausgehobene Tätigkeit, die auch gewürdigt werden sollte.

Der Dienst im Feuerwehrwesen als Ehrendienst 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, und das ohne Bezahlung, stelle im besonderen Maße eine herausgehobene Tätigkeit zum Wohle der Menschen dar, betonte Ralf Felix Kespe in seiner Abschiedsrede und forderte: „Damit sollte auch eine besondere Wertschätzung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit verbunden sein.“ Zwei Punkte sind dem 64-Jährigen dabei wichtig.

Zum einen geht es darum, dass die Verbandsgemeinden die Mitgliedsbeiträge für die Aktiven und Alterskameraden der Feuerwehren übernehmen. Ransbach-Baumbach, Wirges, Selters, Bad Marienberg und Rennerod sind aktuell im Boot, wie Kespe berichtet. „Vielleicht können wir erreichen, dass die anderen VGs im Rahmen der Wertschätzung für den Ehrendienst in der Feuerwehr diese Regelung übernehmen.“

i Der neu gewählte Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands Westerwald (von links): Geschäftsführer Fabio Steudter, Vorsitzender Michael Itzeck, erste Stellvertreterin Alexandra Zeyda und Stellvertreter Pascal Schütz. Markus Eschenauer

Zum anderen wünscht sich Kespe eine „würdige und verdiente Beachtung und besondere Ehrung anlässlich der Vollendung einer 50-jährigen aktiven Tätigkeit als Feuerwehrkameradin oder Feuerwehrkamerad“. Hier sei das Land in der Pflicht, eine einheitliche Ehrung zu ermöglichen. Dass Kespe auch bei seiner letzten Delegiertenversammlung nicht ganz auf kritische Punkte verzichtete, zeigt, wie er Feuerwehr mit Leidenschaft lebt und stets positiv in die Zukunft führen will. Um dabei erfolgreich zu sein und um die kommenden Herausforderungen meistern zu können (Landrat Schwickert erwähnte beispielsweise das Stichwort Zivilschutz), braucht es Unterstützung und treue, verlässliche Mitstreiter.

Aus dem Kreis der Feuerwehr zählen dazu Herbert Franz (Goddert), Friedhelm Nass (Guckheim) sowie Klaus Reimann (Steinefrenz), denen Michael Itzeck nach seiner einstimmigen Wahl zum Vorsitzenden und Bernd Oefje Naunheim als Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands die Goldene Ehrennadel sowie die Urkunde zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrbands Westerwald überreichte. Ralf Felix Kespe wurde zum Dank für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

i Der neue Vorstand mit den Geehrten: Friedhelm Nass, Herbert Franz und Klaus Reimann wurden zu Ehrenmitgliedern des Kreisfeuerwehrverbands ernannt, Ralf Felix Kespe zum Ehrenvorsitzenden. Alle vier erhielten zudem die Goldene Ehrennadel. Markus Eschenauer

Auch wenn Kespe der Truppe noch ein bisschen erhalten bleibt und insbesondere seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite steht, ist er aus dem Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands raus. Passend zum Anlass verabschiedete er sich zum Ende seiner emotionalen Rede und mit Tränen in den Augen mit einem Gedicht von Friedrich Rückert: „Füge dich der Zeit. Erfülle deinen Platz und räum‘ ihn auch getrost: Es fehlt nicht an Ersatz.“ So ist es auch im Westerwald.

Zwar müssen im Vorstand noch Posten nachbesetzt werden, aber mit dem 54-jährigen Michael Itzeck steht nun ein neuer, bereits sehr erfahrener Kamerad an der Spitze des Verbands mit seinen rund 4500 Aktiven – und allein muss er die zahlreichen verschiedenen Aufgaben nicht bewältigen. Denn nicht nur auf die Unterstützung seiner Stellvertreter Alexandra Zeyda (Meudt) und Pascal Schütz (Unnau) sowie von Geschäftsführer Fabio Steudter (Hahn am See) kann der Hundsdorfer zählen.

Unterstützer der Westerwälder Feuerwehr ausgezeichnet

i Andreas Heidrich (2. von links), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, und Andreas Reingen (2. von rechts), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg, wurden von Ralf Felix Kespe (rechts) und Bernd Oefje Naunheim, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz, mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille, der höchsten zivilen Auszeichnung, gewürdigt. Markus Eschenauer

Es sind nicht nur die eigenen Kameraden, auf die die Westerwälder Feuerwehr setzen kann. So wurde Volker Hain, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Altenkirchen, für besondere Verdienste in der Verbandsarbeit, insbesondere im Bereich Motorsägenführer- und Schaumausbildung, mit dem Silbernen Ehrennadel des KFV Westerwald ausgezeichnet.

Auch die Zusammenarbeit mit Verbündeten außerhalb der Blaulichtfamilie ist wichtig, um den Brandschutz gut aufzustellen und voranzubringen. Für seine „außerordentlichen persönlichen Verdienste zum Wohle der Kameradinnen und Kameraden der Mitgliedsfeuerwehren und aller Bambini-, Jugendfeuerwehren im Westerwaldkreis“, erhielt Andreas Reingen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg, die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille.

Diese höchste zivile Auszeichnung - mit ähnlich lautender Begründung - durfte auch Andreas Heidrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, entgegennehmen.