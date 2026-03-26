Hinter den Gründern des Cannabis-Social-Clubs liegt ein weiter Weg: Seit 2023 arbeiten sie an ihrem Ziel, das legalisierte Rauschmittel an Mitglieder abzugeben. Nun konnte in Siershahn die erste Ernte eingeholt werden.
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Mehr als 200 Cannabis-Pflänzchen gedeihen in der Halle vom Westwood Cannabis Collective. Der Cannabis-Social-Club hat im Februar seine Pforten geöffnet und die erste Ernte eingeholt. Jetzt hofft der Verein auf neue Mitglieder und einen zweiten erfolgreichen Ertrag.