Drei Jahre nach Gründung
Westerwälder Cannabis-Club hat erste Ernte eingeholt
So sehen die getrockneten und gecureten Blüten aus. Nun sind sie fertig zur Abgabe an die Mitglieder des Social-Clubs.
So sehen die getrockneten und gecureten Blüten aus. Nun sind sie fertig zur Abgabe an die Mitglieder des Social-Clubs.
Lena Bongard

Hinter den Gründern des Cannabis-Social-Clubs liegt ein weiter Weg: Seit 2023 arbeiten sie an ihrem Ziel, das legalisierte Rauschmittel an Mitglieder abzugeben. Nun konnte in Siershahn die erste Ernte eingeholt werden.

Lesezeit 3 Minuten
Mehr als 200 Cannabis-Pflänzchen gedeihen in der Halle vom Westwood Cannabis Collective. Der Cannabis-Social-Club hat im Februar seine Pforten geöffnet und die erste Ernte eingeholt. Jetzt hofft der Verein auf neue Mitglieder und einen zweiten erfolgreichen Ertrag.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren