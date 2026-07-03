Die Förderschüler werden seit dem verheerenden Schadensereignis im Mai 2024 in Hachenburg unterrichtet. Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt, wann der Rückzug in das alte Domizil erfolgen kann.
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Wie steht es um die Friedrich-Schweitzer-Schule in Westerburg, wird dort bald wieder unterrichtet werden können, vielleicht sogar schon zum neuen Schuljahr? Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.Zur Erinnerung: Es war ein heißer Maitag vor zwei Jahren, als es mitten in Westerburg lichterloh brannte.