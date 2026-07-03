Nach dem Brand vor zwei Jahren Westerburger Förderschule ist noch immer ohne Schüler Angela Baumeier 03.07.2026, 15:00 Uhr

i Voller Schrecken denken viele Menschen an den Moment zurück, als Mitte Mai 2024 in Westerburg schwarze Rauchwolken über die Stadt zogen: Die Friedrich-Schweitzer-Schule (FSS) brannte. Röder-Moldenhauer

Die Förderschüler werden seit dem verheerenden Schadensereignis im Mai 2024 in Hachenburg unterrichtet. Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt, wann der Rückzug in das alte Domizil erfolgen kann.

Wie steht es um die Friedrich-Schweitzer-Schule in Westerburg, wird dort bald wieder unterrichtet werden können, vielleicht sogar schon zum neuen Schuljahr? Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.Zur Erinnerung: Es war ein heißer Maitag vor zwei Jahren, als es mitten in Westerburg lichterloh brannte.







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