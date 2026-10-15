Was war vor 25 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile im Oktober 2001 entdeckt.
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Was hat die Menschen im Westerwaldkreis im Oktober 2001 bewegt? Wir haben im Archiv geblättert und die wichtigsten Schlagzeilen zusammengetragen, die vor 25 Jahren in der Zeitung standen.9. Oktober: Die Investition hat sich gelohnt, das Projekt ist gelungen: Der Bahnhofsvorplatz ist eine schmucke Visitenkarte Westerburgs.