Im Archiv geblättert
Westerburger Bahnhofsvorplatz vor 25 Jahren eingeweiht
Mit dem Bahnhofsvorplatz hat Westerburg eine attraktive Visitenkarte bekommen. Die offizielle Einweihung wird von Minister Bauck
Mit dem Bahnhofsvorplatz hat Westerburg eine attraktive Visitenkarte bekommen. Die offizielle Einweihung wird von Minister Bauckhage (links) im Beisein von Bürgermeister Schönberger (2. von links) vollzogen.
Angela Baumeier

Was war vor 25 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile im Oktober 2001 entdeckt.

Lesezeit 2 Minuten
Was hat die Menschen im Westerwaldkreis im Oktober 2001 bewegt? Wir haben im Archiv geblättert und die wichtigsten Schlagzeilen zusammengetragen, die vor 25 Jahren in der Zeitung standen.9. Oktober: Die Investition hat sich gelohnt, das Projekt ist gelungen: Der Bahnhofsvorplatz ist eine schmucke Visitenkarte Westerburgs.
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