Was war vor 25 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile im Oktober 2001 entdeckt.

Was hat die Menschen im Westerwaldkreis im

Oktober 2001 bewegt? Wir haben im Archiv geblättert und die wichtigsten Schlagzeilen zusammengetragen, die vor 25 Jahren in der Zeitung standen.

Die Investition hat sich gelohnt, das Projekt ist gelungen: Der Bahnhofsvorplatz ist eine schmucke Visitenkarte Westerburgs.