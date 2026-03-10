Haushaltslage ist prekär
Westerburg investiert auf Pump
Der Ergebnishaushalt wird insbesondere durch hohe Kostenbeteiligungen für die Kindertagesstätten von 831.900 Euro belastet.
Die Fraktionen des Stadtrates hatten in einer Klausurtagung nach Verbesserungen des Zahlenwerks gesucht, dennoch klafft eine Finanzlücke. Trotzdem sollen Vorhaben verwirklicht werden.

In dem Haushalt 2026 der Stadt Westerburg klafft ein tiefes Loch. Der Ergebnishaushalt wird insbesondere durch hohe Kostenbeteiligungen für die Kindertagesstätten von 831.900 Euro belastet. Dies hängt hauptsächlich mit Nachzahlungen für Sachkostenbeteiligungen bei den kirchlichen Kindertagesstätten von über 300.

