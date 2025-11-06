Trotz hoher Kosten Westerburg hält an Sanierung des Alten Bahnhofs fest 06.11.2025, 18:00 Uhr

i Der alte Bahnhof in Sainscheid ist in einem äußerst schlechten baulichen Zustand. Archiv Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Der Alte Bahnhof in Sainscheid soll neu gestaltet werden. In diesem Punkt ist sich der Westerburger Stadtrat weitgehend einig. Die vom Planungsbüro berechneten Kosten für das Projekt haben das Gremium jedoch verschreckt.

Die Stadt Westerburg will im kommenden Jahr mit der Sanierung des Alten Bahnhofs in Sainscheid beginnen. Stadtbürgermeister Janick Pape hat kürzlich einen Zuschussantrag bei der Kreisverwaltung eingereicht, um Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm zu erhalten.







