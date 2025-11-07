Rettungseinsatz in Westerburg Westerburg: Frau auf Parkplatz von zwei Pkw eingeklemmt 07.11.2025, 16:03 Uhr

i Dramatische Szenen haben sich auf einem Supermarktparkplatz in Westerburg abgespielt: Eine Frau war zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und musste vom Rettungsdienst befreit werden. Niklas Mohr (Presseteam FF VG Westerburg)

Dramatische Szenen haben sich auf einem Supermarktparkplatz in Westerburg abgespielt: Eine Frau war zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und musste vom Rettungsdienst befreit werden.

Großeinsatz für die Rettungskräfte am Freitagmittag auf einem Supermarktparkplatz in Westerburg. Die Feuerwehren Westerburg und Gershasen wurden um 12.28 Uhr alarmiert. Die Einsatzmeldung lautete „Person in Zwangslage". Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei Pkw frontal kollidiert waren und eine Person unter einem der Fahrzeuge eingeklemmt war.







Artikel teilen

Artikel teilen