Westerburg erhält Einblicke in Berliner Machtzentren 

Elmar Theveßen, Christian Sievers oder auch Jean Asselborn – bei den Westerburger Gesprächen am Konrad-Adenauer-Gymnasium sind immer wieder hochkarätige Redner zu Gast. Jetzt konnte man den prominenten Hauptstadtjournalisten Robin Alexander begrüßen.
Er ist Bestseller-Autor und regelmäßiger Gast in den bekanntesten Talkshows: Robin Alexander zählt zu den prominentesten politischen Journalisten in Deutschland. Am Mittwochabend war der 50-Jährige zu Gast am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg und gewährte dem Publikum Einblicke in die Machtzentren der Bundeshauptstadt.