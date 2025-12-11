Besuch von Robin Alexander Westerburg erhält Einblicke in Berliner Machtzentren Thorsten Ferdinand 11.12.2025, 17:00 Uhr

i Robin Alexander ist als Journalist und Buchautor bekannt. Röder-Moldenhauer

Elmar Theveßen, Christian Sievers oder auch Jean Asselborn – bei den Westerburger Gesprächen am Konrad-Adenauer-Gymnasium sind immer wieder hochkarätige Redner zu Gast. Jetzt konnte man den prominenten Hauptstadtjournalisten Robin Alexander begrüßen.

Er ist Bestseller-Autor und regelmäßiger Gast in den bekanntesten Talkshows: Robin Alexander zählt zu den prominentesten politischen Journalisten in Deutschland. Am Mittwochabend war der 50-Jährige zu Gast am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg und gewährte dem Publikum Einblicke in die Machtzentren der Bundeshauptstadt.







