Großprojekt im Schulzentrum
Westerburg baut für 30 Millionen Euro
Die Bauarbeiten in Westerburg haben begonnen.
Die Bauarbeiten haben begonnen.
Sport, Schwimmen und Bildung unter einem Dach: In der Breslauer Straße entsteht ein moderner Komplex mit Mensa und Bibliothek. Das barrierefreie Vorzeigeprojekt wird künftig als zentraler Treffpunkt für 5000 Schüler und lokale Vereine dienen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule (Breslauer Straße) errichtet die Verbandsgemeinde Westerburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis einen modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifachsporthalle, ein Lehrschwimmbecken, eine Zentralmensa und eine Bibliothek vereinen wird.

