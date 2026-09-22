Wahl im Gemeinderat
Werner Noll ist neuer Ortsbürgermeister in Hübingen
Werner Noll ist neuer Ortsbürgermeister in Hübingen. Die Erste Beigeordnete Christiane Odelga überreichte ihm die Ernennungsurku
Werner Noll ist neuer Ortsbürgermeister in Hübingen. Die Erste Beigeordnete Christiane Odelga überreichte ihm die Ernennungsurkunde.
VG Montabaur/Ulrich Richter-Hopprich

Der Gemeinderat wählt den bisherigen Beigeordneten zum Ortschef. Der 67-Jährige will die gute Gemeinschaft in seiner Gemeinde weiter stärken und die Vereine unterstützen – und die Kasse seines Heimatorts durch den Verkauf von Bauplätzen aufbessern.

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Werner Noll ist neuer Ortsbürgermeister in Hübingen. Der Gemeinderat hat den 67-Jährigen einstimmig ins Amt gewählt, nachdem Hendrik Balagny Ende Juli aus persönlichen Gründen zurückgetreten war und sich kein Kandidat für eine Direktwahl durch die Bürger gefunden hatte.
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