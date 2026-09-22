Der Gemeinderat wählt den bisherigen Beigeordneten zum Ortschef. Der 67-Jährige will die gute Gemeinschaft in seiner Gemeinde weiter stärken und die Vereine unterstützen – und die Kasse seines Heimatorts durch den Verkauf von Bauplätzen aufbessern.
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Werner Noll ist neuer Ortsbürgermeister in Hübingen. Der Gemeinderat hat den 67-Jährigen einstimmig ins Amt gewählt, nachdem Hendrik Balagny Ende Juli aus persönlichen Gründen zurückgetreten war und sich kein Kandidat für eine Direktwahl durch die Bürger gefunden hatte.