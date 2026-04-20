Ruppach-Goldhausener treten an
Werden Westerwälder Meister an der Hand-Feuerspritze?
In prachtvollen Uniformen der Zeit um 1900 und mit passender Ausrüstung präsentieren sich hier Jana Steigerwald, Erik Girmann un
In prachtvollen Uniformen der Zeit um 1900 und mit passender Ausrüstung präsentieren sich hier Jana Steigerwald, Erik Girmann und Matthias Henkes als Teil der Ruppach-Goldhausener Mannschaft für den Wettbewerb für Handdruck-Feuerspritzen am Sonntag in Karlsruhe.
Markus Müller

Eine Frau und zehn Mann der Freiwilligen Feuerwehr Ruppach-Goldhausen wollen am Sonntag beim Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen zeigen, dass sie in dieser Disziplin die besten unter ihren Kameraden sind. Dafür wird seit Monaten geübt.

Lesezeit 3 Minuten
Der 34. Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen wird am Sonntag, 26. April, anlässlich des 100. Geburtstages der Berufsfeuerwehr auf dem Schlossplatz in Karlsruhe ausgetragen. Mit dabei: eine etwas ungleich (eine Frau und zehn Männer) besetzte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Ruppach-Goldhausen und ihre 1901 bei der Nürnberger Feuerlöschgeräte- und Maschinenfabrik gebaute Handdruck-Feuerspritze, die für die damals noch ...

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