Ruppach-Goldhausener treten an Werden Westerwälder Meister an der Hand-Feuerspritze? Markus Müller 20.04.2026, 20:00 Uhr

i In prachtvollen Uniformen der Zeit um 1900 und mit passender Ausrüstung präsentieren sich hier Jana Steigerwald, Erik Girmann und Matthias Henkes als Teil der Ruppach-Goldhausener Mannschaft für den Wettbewerb für Handdruck-Feuerspritzen am Sonntag in Karlsruhe. Markus Müller

Eine Frau und zehn Mann der Freiwilligen Feuerwehr Ruppach-Goldhausen wollen am Sonntag beim Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen zeigen, dass sie in dieser Disziplin die besten unter ihren Kameraden sind. Dafür wird seit Monaten geübt.

Der 34. Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen wird am Sonntag, 26. April, anlässlich des 100. Geburtstages der Berufsfeuerwehr auf dem Schlossplatz in Karlsruhe ausgetragen. Mit dabei: eine etwas ungleich (eine Frau und zehn Männer) besetzte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Ruppach-Goldhausen und ihre 1901 bei der Nürnberger Feuerlöschgeräte- und Maschinenfabrik gebaute Handdruck-Feuerspritze, die für die damals noch ...







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