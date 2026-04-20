Eine Frau und zehn Mann der Freiwilligen Feuerwehr Ruppach-Goldhausen wollen am Sonntag beim Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen zeigen, dass sie in dieser Disziplin die besten unter ihren Kameraden sind. Dafür wird seit Monaten geübt.
Lesezeit 3 Minuten
Der 34. Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen wird am Sonntag, 26. April, anlässlich des 100. Geburtstages der Berufsfeuerwehr auf dem Schlossplatz in Karlsruhe ausgetragen. Mit dabei: eine etwas ungleich (eine Frau und zehn Männer) besetzte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Ruppach-Goldhausen und ihre 1901 bei der Nürnberger Feuerlöschgeräte- und Maschinenfabrik gebaute Handdruck-Feuerspritze, die für die damals noch ...