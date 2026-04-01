„Gute Laune“ und „Musik“ bei einer Veranstaltung in Girod am Karfreitag? Diese Ankündigung im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur sorgt für Verwunderung und Kritik. Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt, was dahintersteckt.
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In der Karwoche sorgt eine ungewöhnliche Veranstaltungsankündigung im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur für Aufsehen. Im Teil der Ortsgemeinde Girod wird dort für ein „Judas Feuer“ mit „guter Laune“ und „Musik“ am 3. April geworben. Dies sorgte bei einigen Lesern des Wochenblatts für Verwunderung, da öffentliche Musik- und Tanzveranstaltungen am Karfreitag laut Landesrecht verboten sind.