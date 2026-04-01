„Gute Laune“ und „Musik“
Werbung für Judas-Feuer an Karfreitag sorgt für Kritik
Diese Werbung im Wochenblatt der VG Montabaur sorgt derzeit für Gesprächsstoff.
Diese Werbung im Wochenblatt der VG Montabaur sorgt derzeit für Gesprächsstoff.
Thorsten Ferdinand

„Gute Laune“ und „Musik“ bei einer Veranstaltung in Girod am Karfreitag? Diese Ankündigung im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur sorgt für Verwunderung und Kritik. Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt, was dahintersteckt.

Lesezeit 1 Minute
In der Karwoche sorgt eine ungewöhnliche Veranstaltungsankündigung im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur für Aufsehen. Im Teil der Ortsgemeinde Girod wird dort für ein „Judas Feuer“ mit „guter Laune“ und „Musik“ am 3. April geworben. Dies sorgte bei einigen Lesern des Wochenblatts für Verwunderung, da öffentliche Musik- und Tanzveranstaltungen am Karfreitag laut Landesrecht verboten sind.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren