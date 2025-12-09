Werbegemeinschaft sieht neue Bäckerei-Pläne kritisch

Gibt es in Bad Marienberg derzeit die Notwendigkeit für ein weiteres Bäckerei-Café im Gewerbegebiet „Jahnstraße“? Diese kritische Frage stellt die Werbegemeinschaft im Zusammenhang mit den Plänen für den Bau einer solchen Bäckerei-Filiale.
Die Pläne für eine neue Bäckereifiliale im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ in Bad Marienberg sorgen rund um die Kneippstadt für Gesprächsstoff. Auf Anfrage unserer Zeitung hat sich nun auch der Vorstand der Werbegemeinschaft Bad Marienberg zu Wort gemeldet.