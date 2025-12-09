Filiale für Bad Marienberg? Werbegemeinschaft sieht neue Bäckerei-Pläne kritisch Nadja Hoffmann-Heidrich 09.12.2025, 20:00 Uhr

i In Bad Marienberg gibt es bereits einige Bäckereien und Cafés, nun könnte im Gewerbegebiet "Jahnstraße" noch eine weitere Bäckereifiliale mit Café-Betrieb hinzukommen. Ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans wurde eingeleitet. Die Werbegemeinschaft sieht die Entwicklung kritisch. Martin Schutt/dpa. picture alliance/dpa

Gibt es in Bad Marienberg derzeit die Notwendigkeit für ein weiteres Bäckerei-Café im Gewerbegebiet „Jahnstraße“? Diese kritische Frage stellt die Werbegemeinschaft im Zusammenhang mit den Plänen für den Bau einer solchen Bäckerei-Filiale.

Die Pläne für eine neue Bäckereifiliale im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ in Bad Marienberg sorgen rund um die Kneippstadt für Gesprächsstoff. Auf Anfrage unserer Zeitung hat sich nun auch der Vorstand der Werbegemeinschaft Bad Marienberg zu Wort gemeldet.







