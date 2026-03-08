In Bad Marienberg
Wer wird Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt?
Der Stadtrat von Bad Marienberg hat die Entscheidung über die Neubesetzung des Kinder- und Jugendbeauftragten vertagt (Symbolbild).
Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Seitdem Nicolas Hahn sein Ehrenamt als Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Bad Marienberg wegen Wegzugs aufgeben musste, ist diese Position verwaist. Die Entscheidung über einen Vorschlag der CDU zur Neubesetzung des Postens wurde jetzt vertagt.

Mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen hat der Stadtrat von Bad Marienberg die Entscheidung über die Neubesetzung des Kinder- und Jugendbeauftragten in der jüngsten Sitzung vertagt und das Thema stattdessen in den zuständigen Fachausschuss verschoben.

Schloss Montabaur
