Seitdem Nicolas Hahn sein Ehrenamt als Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Bad Marienberg wegen Wegzugs aufgeben musste, ist diese Position verwaist. Die Entscheidung über einen Vorschlag der CDU zur Neubesetzung des Postens wurde jetzt vertagt.
Lesezeit 1 Minute
Mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen hat der Stadtrat von Bad Marienberg die Entscheidung über die Neubesetzung des Kinder- und Jugendbeauftragten in der jüngsten Sitzung vertagt und das Thema stattdessen in den zuständigen Fachausschuss verschoben.