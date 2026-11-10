Schwerer Crash bei Rennerod
Wer war Verursacher? Polizei ergänzt wichtige Angaben
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B54 bei Rennerod, doch wer war der Verursacher? Diese Fr
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B54 bei Rennerod, doch wer war der Verursacher? Diese Frage beantwortet die Polizei
Feuerwehr VG Rennerod

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B54 bei Rennerod. Der geschätzte Sachschaden ist hoch. Das ist eine der neuen Angaben der Polizei, die sie unserer gegenüber Zeitung ergänzt. 

Lesezeit 2 Minuten
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der Bundesstraße 54 bei Rennerod am Sonntagnachmittag. Auf Anfrage unserer Zeitung gibt die Polizeiinspektion Westerburg nun neue Erkenntnisse zu dem Crash bekannt. Im Kreuzungsbereich zur Abfahrt B414 waren zwei Pkw nahezu frontal zusammengestoßen, wie unsere Zeitung berichtete.
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