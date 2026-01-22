Landtagswahl am 22. März Wer sich um die Wählergunst rund um Rennerod bewirbt Markus Kratzer 22.01.2026, 12:00 Uhr

i Für die Wähler der Verbandsgemeinde Rennerod laufen bei der Landtagswahl am 22. März die Fäden im Kreishaus in Altenkirchen zusammen. Hier sitzt der Wahlleiter für den Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen). Markus Kratzer

Der Wahlkreis 1 bei der Landtagswahl umfasst die Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Kirchen aus dem Kreis Altenkirchen. Auch die Wähler aus der VG Rennerod geben hier ihre Stimmen ab. Und diese Wahl haben sie.

Auch die Wähler aus der VG Rennerod sind am 22. März aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Seit dem Neuzuschnitt der Wahlkreise tun sie dies „kreisübergreifend“. Denn gemeinsam mit den Stimmen der Wahlberechtigten aus den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Kirchen (alle Kreis Altenkirchen) fließt ihr Votum in das Ergebnis des Wahlkreises 1(Betzdorf/Kirchen) ein.







