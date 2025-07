Es gibt Menschen, denen ist nichts „heilig“ – auch im übertragenen Sinne. Frei nach Wilhelm Busch lässt sich das so beschreiben: „Kaum macht mal einer ein bissel was, so gibt es welche, die ärgert das.“ Warum die Beschilderung und Wegweisung des neuen Katharina-Kasper-Pilgerweges von Dernbach in die Bischofsstadt Limburg einige Zeitgenossen ärgert, ist nicht nachvollziehbar. Ist es pure Zerstörungswut, fehlt der Glaube an christliche Werte, oder ist es bloß Langeweile im Alltag, die dazu verleitet, Hinweisschilder, die anzeigen, wo der besondere Wanderweg langgeht, abzureißen oder zu zerstören? Das fragt sich neben den Wanderfreunden auch die Provinzleitung der Dernbacher Schwestern. Man hat jahrelang an der Realisierung dieses „Weges der Erinnerung“ gearbeitet, den die Ordensgründerin Katharina Kasper von Dernbach nach Limburg zu dem damaligen Bischof Peter Josef Blum viele Male hin- und wieder zurückgelaufen ist, um ihn erwanderbar zu machen. Der „Katharina Kasper Pilgerweg“ folgt ihren Spuren.

Andere Wegweiser nicht betroffen

Seit der Heiligsprechung im Jahr 2018 arbeiteten das Bistum Limburg und die Gemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) erneut daran, einen Pilgerweg ins Leben zu rufen. Der Westerwaldkreis hat zur Mitfinanzierung des Weges, den Bischof Georg Bätzing Ende Mai offiziell eingeweiht hat, 10.000 Euro beigesteuert. Der Pilgerweg lade alle ein, sich auf die Socken zu machen, und die Strecke nicht nur zu durchwandern, sondern im übertragenen Sinn in die Fußstapfen der Heiligen Katharina zu treten, die sich stets für die Menschen aufgeopfert habe. Welch eine Kraft und welche Ausstrahlung müssen in der Frau gesteckt haben, deren Lebensidee in der Gemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi ihre Erfüllung gefunden hat, unterstrich Bischof Bätzing.

Nur wenige Wochen nach der Einweihung haben andere ihre wenig lobenswerte „Kraft“ walten lassen, denn die Beschilderung wurde, zumindest in Teilbereichen zwischen Montabaur und Wirzenborn, abgerissen oder zerstört. „Interessant hierbei ist für uns, dass andere Wegweiser, die an gleicher Stelle angebracht worden sind, nicht betroffen sind. Gilt der Vandalismus nur dem Pilgerweg“, fragt Edith Ebner vom Sekretariat der Provinzleitung gegenüber unserer Zeitung.

i Der Katharina-Kasper-Pilgerweg von Dernbach nach Limburg lädt Wanderer und Pilger ein, auf den Spuren der Heiligen zu wurden verschiedene Markierungen entfernt oder zerstört. Hans-Peter Metternich

„Viele Menschen sind dem Aufruf und der Bitte gefolgt, die Markierungen zwischen Dernbach und Limburg anzubringen. Ein Zeichen für die Akzeptanz des Pilgerweges, der offenbar einigen Zeitgenossen ein Dorn im Auge ist“, so Ebner. Die Beschädigungen seien nicht nur ein Affront gegen den Pilgerweg an sich, sondern auch gegen die Menschen, die sich für die Realisierung des Weges eingesetzt hätten.

„Wir werden die Beschilderung natürlich wieder erneuern“, heißt es vonseiten des Klosters. Nicht zuletzt deshalb, weil, wie in der Anleitung zur Befestigung von Markierungsplaketten festgestellt wird, entfernte Plaketten sofort eine Lücke in der fortlaufenden Wegemarkierung bedeuten. Dabei wolle man überlegen, ob die angewendete Klebetechnik der Schilder, besonders an rauen Oberflächen von Bäumen, das Entfernen der Schilder allzu leicht gemacht habe.

Ordensgemeinschaft sucht die Öffentlichkeit

In der Anleitung zur Verwendung von Klebemasse zur Befestigung von Markierungsplaketten werden Einschränkungen gegenüber anderen Markierungsverfahren benannt. Zum Beispiel: „Das Kleben ist grundsätzlich anfällig gegen Vandalismus, ein Entfernen der Plaketten ist zum Teil ohne Werkzeug möglich.“ Werkzeug hin oder her. „Wenn man die Finger von den Plaketten und anderen Markierungen lässt, dann weisen sie jahrelang den richtigen Weg, von dem offenbar einige ‚fehlgeleitete‘ Zeitgenossen abgewichen sind. Die Beschädigungen wollen wir auf diesem Wege öffentlich machen. Alleine schon deshalb, um die Verursacher darauf aufmerksam zu machen, dass so etwas gesehen und in Zukunft von Pilgern gemeldet werden kann“, heißt es vonseiten der Ordensgemeinschaft, die, wie alle Wander- und Pilgerfreunde hofft, dass dies in Zukunft nicht mehr passieren wird.