Coup in Westerwald-Ort Wer hat in Sessenhausen 3580 Liter Heizöl gestohlen? 23.11.2025, 10:49 Uhr

i Kriminelle haben in Sessenhausen 3580 Liter Heizöl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Patrick Pleul. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mit verblüffender Dreistigkeit sind Kriminelle bei einem Coup im kleinen Ort Sessenhausen vorgegangen. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses stahlen sie 3580 Liter Heizöl. Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug gesehen?

Verblüffung herrscht im 865-Einwohner-Ort Sessenhausen über einen besonders dreisten kriminellen Coup. Im Zeitraum zwischen dem 13. und dem 21. November wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße 3580 Liter Heizöl entwendet, wie die Polizei mitteilt.







