Polizei veröffentlicht Fotos Wer erkennt den Brandstifter vom 10. April in Unnau? Michael Fenstermacher 30.09.2026, 14:38 Uhr

i Die Feuerwehr war nach der Brandstifung an dem Audi zur Stelle und verhinderte schwerere Schäden. Wehrleitung VG Bad Marienberg

Wer erkennt den Brandstifter, der am 10. April dieses Jahres in der Schwimmbadstraße in Unnau einen Audi mit Benzin übergoss und anzündete? Ein halbes Jahr nach der Tat in der ruhigen Wohngegend veröffentlicht die Polizei Fotos des Täters.

Es war ein aufsehenerregender Fall in einer ruhigen Wohngegend im vergangenen Frühjahr. Am frühen Morgen des 10. April, einem Freitag, brannte in der Schwimmbadstraße in Unnau ein Audi A6 aus. Frühzeitig fand die Polizei seinerzeit Hinweise auf eine Brandstiftung und wandte sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.







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