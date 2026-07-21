Gesellschaftliche Treffpunkte Wer erhält künftig die Pfarrheime der Kirchengemeinden? Thorsten Ferdinand 21.07.2026, 19:00 Uhr

i Das Pfarrheim in Holler erinnert per Schriftzug noch an die ehemalige Kirchengemeinde Sankt Margaretha, die inzwischen zur Pfarrei St. Peter Montabaur gehört. Thorsten Ferdinand

In den kommenden Jahren muss sich die Pfarrei St. Peter Montabaur von einigen ihrer 56 Immobilien trennen. Bei den Pfarrheimen ist dieser Prozess bereits im Gange. Sie sind weiterhin wichtige Versammlungsräume, meist aber für weltliche Anlässe.

Die Pfarrheime der katholischen Kirchengemeinden sind vielerorts Mittelpunkte des gesellschaftlichen Lebens. In den Gebäuden finden Vereinsaktivitäten, Theater- und Chorproben, Treffen von Selbsthilfegruppen oder auch kommunalpolitische Sitzungen statt.







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