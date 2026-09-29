Ehrenamtler helfen am Kloster 
Wenn sich Kalender nach Ernte in Marienstatt richtet
Pater Augustinus musste sich kurzfristig als Fotomodell zur Verfügung stellen.
Pater Augustinus musste sich kurzfristig als Fotomodell zur Verfügung stellen.
Gaby Wertebach

3000 Liter Saft aus der Ernte werden bald im Klosterladen Marienstatt zum Verkauf angeboten. Geerntet wird er von Ehrenamtlichen. Was motiviert die Helfer jedes Jahr immer wieder, ihre Arbeit auf den Klosterwiesen zu tun? 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn auf den weitläufigen Wiesen des Klosters Marienstatt die Apfelbäume voller Früchte hängen, dann ist es wieder Zeit für eine besondere Gemeinschaftsaktion. Rund 60 Apfelsorten, sieben Anhänger und viele fleißige Helfer, beim gemeinsamen Apfelernten und Mosten steht vor allem die Freude am Miteinander im Mittelpunkt.
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