3000 Liter Saft aus der Ernte werden bald im Klosterladen Marienstatt zum Verkauf angeboten. Geerntet wird er von Ehrenamtlichen. Was motiviert die Helfer jedes Jahr immer wieder, ihre Arbeit auf den Klosterwiesen zu tun?
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Wenn auf den weitläufigen Wiesen des Klosters Marienstatt die Apfelbäume voller Früchte hängen, dann ist es wieder Zeit für eine besondere Gemeinschaftsaktion. Rund 60 Apfelsorten, sieben Anhänger und viele fleißige Helfer, beim gemeinsamen Apfelernten und Mosten steht vor allem die Freude am Miteinander im Mittelpunkt.