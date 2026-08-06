Windpark Haiderbachhöhe Wenn Riesenflügel den Wald bei Wittgert erreichen Camilla Härtewig 06.08.2026, 20:00 Uhr

i Das erste der drei Rotorblätter kommt an seinem Bestimmungsort im Windpark Haiderbachhöhe an. Camilla Härtewig

Staub liegt über der Baustelle im Wald zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert. Meter für Meter kämpfen sich die Lkws, beladen mit 78 Meter langen Rotorblättern, ihrem Ziel entgegen. Ein Blick hinter die Kulissen eines spektakulären Schwertransports.

Riesige Staubwolken ziehen über die Baustelle. Seit Wochen hat es im Westerwald kaum geregnet, schon am frühen Morgen brennt die Sonne auf den Wald im Bereich der „Sieben Wege“. Der Wind pfeift durch die Baumwipfel. Langsam und nacheinander setzen sich drei Zugmaschinen in Bewegung.







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