Ein Erlebnis mit der eigenen Tochter, eine Vorliebe für True Crime sowie ein Urlaub im Elbsandsteingebirge inspirierten den gebürtig aus Luckenbach stammenden Autor Daniel Kohlhaas zu seinem neuen Psychothriller.

Diese Situation lässt Eltern das Blut in den Adern gefrieren: Plötzlich ist das über alles geliebte Kind verschwunden. Wer das schon einmal erlebt hat, kann das Gefühl des gebürtig aus Luckenbach stammenden Buchautors Daniel Kohlhaas nachvollziehen, der einen solchen Moment mit seiner Tochter aushalten musste, die sich einmal beim Spielen so gut versteckt hatte, dass ihr Vater in Panik geriet. Das Mädchen tauchte glücklicherweise wieder auf. Doch was passiert, wenn Kinder nicht mehr gefunden werden? Kohlhaas, der Gewinner der Sebastian-Fitzek-Thriller-Schule ist, hat dieses Motiv zum Inhalt seines neuen Buches „Je tiefer der Wald“ gemacht, das in dieser Woche im CW Niemeyer Verlag erschienen ist.

In dem Psychothriller ist es die kleine Leni, die eines Tages im oberbergischen Wald spurlos verschwindet. Zehn Jahre später taucht im Elbsandsteingebirge ein Mädchen auf – wortlos, Hunderte Kilometer entfernt, nur mit einem einzigen Wort auf den Lippen: „Leni.“ Doch niemand weiß, was in der Zeit dazwischen geschehen ist – und ob die Wahrheit jemals ans Licht kommt. Kann der Kinder- und Jugendpsychologe Vinzenz Reker das Rätsel lösen?

Spannung lässt den Leser nicht los

Gleich zu Beginn fühlt der Leser die quälende Angst der verzweifelten Eltern Julia und Sebastian nach, die von Albträumen um ihren Schlaf gebracht werden. Daniel Kohlhaas gelingt es, den Fokus direkt auf das zu lenken, um das es ihm geht: nicht um schnelle, effekthaschende Action, sondern um eine Spannung, die lange nachhallt; die den Rezipienten gefangen nimmt und nicht loslässt, bevor nicht das letzte Wort des Buchs gelesen ist; und die Angst, die vielleicht auch den Leser des Nachts verfolgt. Die Sprache ist atmosphärisch dicht, die Handlung psychologisch fein gearbeitet.

Der Thriller handelt von Schuld, unterdrückter Wut und davon, was es mit uns macht, wenn wir einer Situation völlig machtlos gegenüberstehen, was aus uns wird, wenn das Schicksal uns an den Rand treibt. Menschen werden aufgewühlt, gezwungen, das nicht Aushaltbare auszuhalten, zu funktionieren. Schon auf einer der ersten Seiten der fiktiven Geschichte schlägt der Autor selbst den Bogen zu dem realen Kriminalfall um die Österreicherin Natascha Kampusch, die als Kind mehr als acht Jahre lang von einem Peiniger gefangen gehalten wurde, bis sie schließlich fliehen konnte. In „Je tiefer der Wald“ geht es auf 384 Seiten um existenzielle Gefühle, die wir alle in uns tragen.

Autor lebt inzwischen in Nümbrecht und arbeitet als Lehrer

Es ist der zweite Roman von Daniel Kohlhaas, der in einem größeren Verlag erscheint (zuvor hat er schon einige Werke in Kleinverlagen publiziert): 2021 veröffentlichte er bei Droemer Knaur den Thriller „Kleine Engel“. Der gebürtige Westerwälder, der inzwischen in Nümbrecht wohnt und dort als Lehrer arbeitet, hat eine Faszination für True Crime, wahre Verbrechen also. Diese Vorliebe, gepaart mit dem temporären Verschwinden seiner eigenen Tochter und einem Urlaub im Elbsandsteingebirge bildeten die Zutaten, die ihn schließlich zu „Je tiefer der Wald“ motivierten.

Premierenlesung ist am 18. September in Hachenburg

Aktuell bereitet Daniel Kohlhaas mit seinem neuen Psychothriller „Je tiefer der Wald“ eine Lesereise (unter anderem im Westerwald, Siegerland und im Oberbergischen) vor und ist auch auf Buchmessen unterwegs. Die Premierenlesung des Romans ist am Donnerstag, 18. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Werner A. Güth in Hachenburg (Tickets gibt’s in der Bücherei und in der Hähnelschen Buchhandlung). „Der Westerwald bedeutet mir immer noch sehr viel, und tatsächlich spielt er auch in diesem Buch eine winzige Rolle“, kündigte Kohlhaas voller Vorfreude an. Darüber hinaus liest er unter anderem im Rahmen des Krimifestivals „Mordsregion Westerwald“ am 1. Oktober in Hennings Oldiegarage in Alsdorf (Kreis Altenkirchen). nh