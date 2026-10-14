Das heimische Duo Murphy’s Law tritt in der Kapelle von Ruppach-Goldhausen auf. Seine akustischen Coverversionen von Adele bis Grönemeyer passen gut ins Ambiente von St. Johannes Baptista, verspricht der veranstaltende Kapellenverein.
Lesezeit 1 Minute
Es ist ein stilles Sterben, das sich in vielen Teilen der Republik vollzieht. Während mancherorts Gotteshäuser und auch kleine Kapellen entweiht, abgeschlossen oder schlicht dem Verfall preisgegeben werden, geht man in Ruppach-Goldhausen einen anderen Weg.