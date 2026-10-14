Musik in Ruppach-Goldhausen Wenn Murphy’s Law Glück statt Pech verspricht Katrin Maue-Klaeser 14.10.2026, 12:00 Uhr

i Als Murphy’s Law Band tritt das Duo Klaus-Dieter Meurer und Fabienne Foster am Sonntag, 25. Oktober, in der Kapelle in Ruppach-Goldhausen auf. Klaus-Dieter Meurer

Das heimische Duo Murphy’s Law tritt in der Kapelle von Ruppach-Goldhausen auf. Seine akustischen Coverversionen von Adele bis Grönemeyer passen gut ins Ambiente von St. Johannes Baptista, verspricht der veranstaltende Kapellenverein.

Es ist ein stilles Sterben, das sich in vielen Teilen der Republik vollzieht. Während mancherorts Gotteshäuser und auch kleine Kapellen entweiht, abgeschlossen oder schlicht dem Verfall preisgegeben werden, geht man in Ruppach-Goldhausen einen anderen Weg.







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