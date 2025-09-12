Wie läuft eine Knochenmarkspende ab, wie werden die Spender gefunden und wie viele gibt es eigentlich im Kreis? Wir haben bei der DKMS nachgefragt.

In wenigen Tagen kann die kleine Lea aus Niederahr eine Stammzellenspende erhalten, die an Blutkrebs erkrankt ist. Damit gibt es Hoffnung für das neunjährige Mädchen, an dessen Schicksal viele Menschen aus der Region großen Anteil nehmen. Für sie wurde ein genetischer Zwilling gefunden. Nun ist die bange Frage, wie das Mädchen die Spende aufnimmt.

Wir haben bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) nachgefragt, wie das Prozedere abläuft, wie oft ein geeigneter Spender gefunden werden kann und wie die Spender eigentlich gewonnen werden.

Für neun von zehn Patienten in Deutschland werde meist innerhalb weniger Wochen ein geeigneter Spender gefunden, teilt die DKMS mit. Die gemeinnützige Organisation weist vor allem darauf hin, dass es für den Erhalt der Datei von großer Bedeutung sei, neue – jüngere – potenzielle Spender zu finden, denn jedes Jahr scheiden mehr als 135.000 Spender aus Altersgründen aus. „Das Engagement junger Erwachsener ist aus medizinischen Gründen besonders wichtig. Sie sind in der Regel gesund, haben weniger Vorerkrankungen (wie schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Erkrankungen) als ältere Menschen und werden von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten häufiger für eine Stammzellspende angefragt“, so die Begründung. Hinzu komme: Je jünger ein Mensch zum Zeitpunkt der Registrierung ist, desto länger steht er für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Auf unsere Anfrage hin teilt die DKMS Donor Center gGmbH mit, dass bei den Typisierungsaktionen für Lea bislang noch keine weiteren genetischen Zwillinge für andere Erkrankte gefunden wurden, also keine weiteren potenziellen Spender hervorgegangen sind. Insgesamt gäbe es „in Rheinland-Pfalz über 4500 Echtspender, im Westerwaldkreis über 250 und im Landkreis Altenkirchen über 160“. Zum Stand August seien bei der DKMS an potenziellen Spendern bzw. registrierte Personen erfasst: in Rheinland-Pfalz: über 395.000, im Westerwaldkreis: über 20.000 und im Landkreis Altenkirchen: über 13.000 Menschen. Auf die Frage, ob mehr Spender durch Typisierungsaktionen oder über die Homepage der DKMS gewonnen würden, wird mitgeteilt, dass sich da im Jahr 2025 die Zahlen fast die Waage gehalten haben. Die Offline-Aktionen, also die Vor-Ort-Aktionen, seien aktuell etwas stärker. 2024 hingegen seien die Bestellungen über die Homepage noch etwas stärker als die Registrierungen vor Ort gewesen.

Bestätigungstypisierung vor Spende

Wird man als „genetischer Zwilling“ für einen Patienten identifiziert, muss man sich endgültig entscheiden, ob man zur Spende bereit ist. Stimmt man zu, stehen erst einmal eine Bestätigungstypisierung sowie eine medizinische Voruntersuchung an, erläutert die DKMS weiter. Denn oft kommt es erst Jahre nach der Registrierung zu einer Anfrage für eine Stammzellspende, und in dieser Zeit können im Leben potenzieller Stammzellspender Umstände – beispielsweise Krankheiten – eingetreten sein, die eine Stammzellspende unmöglich machen. Steht einer Spende aus gesundheitlichen Gründen nichts im Wege, erfolgt ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit dem Arzt über die möglichen Entnahmeverfahren.

„Es gibt zwei verschiedene Methoden, Stammzellen zu spenden: die periphere Stammzellentnahme und die Knochenmarkentnahme“, erläutert die DKMS. Die periphere Stammzellentnahme komme derzeit mit circa 90 Prozent am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gewonnen. Der Arzt legt dazu jeweils einen Zugang in beide Armvenen, ähnlich der Blutspende. Zuvor erhalten alle Spender über fünf Tage hinweg ein spezielles Medikament, das für eine vermehrte Produktion von Stammzellen und deren Ausschwemmung in die Blutbahn sorgt. Die Knochenmarkentnahme kommt bei etwa 10 Prozent der Stammzellspenden zum Einsatz. Dabei wird den Spendern unter Vollnarkose circa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Das sind etwa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks. Das Knochenmark regeneriert sich innerhalb weniger Wochen.