Die Ausstellung „Kalte Füße“ im Vitis’ Artspace zeigt Installationen dreier internationaler Künstlerinnen. In dem Kunstraum in Montabaur geht es um unterschiedliche Rhythmen von Industrie und Natur, aber auch um Verwurzelung und Entfremdung.

Im Kunstraum Vitis’ Artspace in der Montabaurer Altstadt beginnt mit der Vernissage am Freitag, 1. August, um 19 Uhr eine Ausstellung dreier Künstler mit dem Titel „Kalte Füße“. Eka Cho erforscht dabei die Beziehung zwischen Form und Existenz – sie nutzt wurzelartige Keramiken, um Migration, Entfremdung, aber auch die „versteckten Füße der Pflanzen“ zu zeigen. Morvarid Ghasemi und Gelareh Goudarzi präsentieren ein Video von fragmentierten Unterkörpern in Industrielandschaften, das ein Pendeln zwischen Schmerz und Vergnügen widerspiegelt.

Vitis’-Kuratorin Samira Delzendeh erklärt den Ausstellungstitel so: „‚Kalte Füße‘ beschreibt den Moment, in dem die Angst uns vom nächsten Schritt abhält, erfüllt von Einsamkeit, Unsicherheit und einem schwankenden Selbstgefühl.“ Eka Cho montiert zusätzlich zu ihren Keramikgefäßen eine Fotoinstallation an der Wand des Kunstraums. Die Künstlerin, die in Korea und Deutschland lebt, hat Straßenszenen fotografiert und die Aufnahmen mit einem – ebenfalls auf der Straße entdeckten und zerteilten – Spiegel kombiniert.

Duale Video-Erzählung

Das Video von Morvarid Ghasemi und Gelareh Goudarzi ist als duale Erzählung aufgebaut: Der erste Teil trägt den Titel „Present Continuous“ (deutsch: Gegenwart kontinuierlich). Der zweite Teil trägt den Titel „We had pulled, You had pulled, They had pulled“ (Wir hatten gezogen, Ihr hattet gezogen, Sie hatten gezogen). Die beiden iranischen Künstlerinnen hatten ihre industriellen Szenerien (Goudarzi) und die Videos bewegter Unterleiber (Ghasemi) separat entwickelt und hier erstmals zu eindrucksvollen Filmsequenzen kombiniert. Die gesamte Ausstellung widmet sich dem Rhythmus der Industrialisierung sowie den Menschen, die Angst haben, damit nicht Schritt halten zu können.

Die Ausstellung ist bis Samstag, 16. August, zu sehen: Der Vitis’ Artspace, Vorderer Rebstock 14c, ist samstags, sonntags und montags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Für Besuche an anderen Tagen können Termine unter Telefon 0179/5317184 vereinbart werden.