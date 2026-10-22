Theaterfreunde feiern Jubiläum
Wenn Frau Jedermann ein Spiegel unserer Zeit ist
Der Tod (Benjamin Kästner) streckt die Hand aus nach Frau Jedermann.
Der Tod (Benjamin Kästner) streckt die Hand aus nach Frau Jedermann.
Hans-Peter Metternich

Aus dem reichen Lebemann wird eine erfolgreiche Influencerin: Die Theaterfreunde „Jedermann“ Dernbach übertragen Hugo von Hofmannsthals Klassiker in die Gegenwart. Das Stück erzählt von Oberflächlichkeit und der Suche nach Menschlichkeit.

Lesezeit 3 Minuten
Die Theaterfreunde „Jedermann“ Dernbach blicken in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte zurück. Das Jubiläum wurde im April dieses Jahres im Bürgerhaus von Wirges mit einem berauschenden Festabend gebührend gefeiert. Doch damit nicht genug.
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