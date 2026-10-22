Aus dem reichen Lebemann wird eine erfolgreiche Influencerin: Die Theaterfreunde „Jedermann“ Dernbach übertragen Hugo von Hofmannsthals Klassiker in die Gegenwart. Das Stück erzählt von Oberflächlichkeit und der Suche nach Menschlichkeit.
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Die Theaterfreunde „Jedermann“ Dernbach blicken in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte zurück. Das Jubiläum wurde im April dieses Jahres im Bürgerhaus von Wirges mit einem berauschenden Festabend gebührend gefeiert. Doch damit nicht genug.