Theaterfreunde feiern Jubiläum Wenn Frau Jedermann ein Spiegel unserer Zeit ist Hans-Peter Metternich 22.10.2026, 14:00 Uhr

i Der Tod (Benjamin Kästner) streckt die Hand aus nach Frau Jedermann. Hans-Peter Metternich

Aus dem reichen Lebemann wird eine erfolgreiche Influencerin: Die Theaterfreunde „Jedermann“ Dernbach übertragen Hugo von Hofmannsthals Klassiker in die Gegenwart. Das Stück erzählt von Oberflächlichkeit und der Suche nach Menschlichkeit.

Die Theaterfreunde „Jedermann“ Dernbach blicken in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte zurück. Das Jubiläum wurde im April dieses Jahres im Bürgerhaus von Wirges mit einem berauschenden Festabend gebührend gefeiert. Doch damit nicht genug.







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