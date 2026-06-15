Westerwälder Weidetiertag Wenn Familien nicht nur für Schafe und Rinder schwärmen Elmar Hering 15.06.2026, 10:56 Uhr

i Wiederum gut besucht war der zweite Westerwälder Weidetiertag an der Grillhütte Mörsbach. Das Konzept des informativen und zugleich spielerischen Familientages ging voll auf. Röder-Moldenhauer

Landwirtschaft und Tierhaltung stehen vor vielen Herausforderungen, eine davon ist der Wolf. Um Aufmerksamkeit und Gehör für dieses Thema warb erneut der Westerwälder Weidetiertag. Und zwar auf positive Art.

Ein schöner Tag vor einem ernsten Hintergrund: Hunderte Menschen aus der Region, vor allem Familien mit Kindern, nutzten den zweiten Westerwälder Weidetiertag an der Grillhütte Mörsbach als willkommenes, sonntägliches Ausflugsziel. Gleichzeitig sorgte die breite Beteiligung verschiedener Verbände und Fachstellen dafür, dass das Hauptthema des Tages nicht aus dem Blick geriet – die Präsenz des Wolfes im Westerwald und seine Auswirkungen auf die ...







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