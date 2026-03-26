Fest in Breitenau am 1. Mai Wenn eine Grillhütte zum Symbol für Zusammenhalt wird Camilla Härtewig 26.03.2026, 18:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Jürgen Berleth vor dem ganzen Stolz der Gemeinde Breitenau. Die Grillhütte ist beliebt. Buchungen gehen bereits bis ins Jahr 2029. Camilla Härtewig

Ein Ort in Asche, Breitenau im Schock: Als 2015 die Grillhütte brannte, blieb mehr als Verlust zurück. Ortsbürgermeister Jürgen Berleth erinnert sich an Tränen – und an beispiellosen Zusammenhalt. Heute steht die Hütte als Symbol für Gemeinschaft.

Es war ein Schock für Breitenau: Aufmerksame Menschen bemerkten am Donnerstag, 10. September 2015, gegen 5.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, dass die Grillhütte brannte. Die Feuerwehren aus Ransbach-Baumbach, Selters und die der Haiderbach gaben ihr Bestes, konnten das Gebäude schließlich aber nur noch kontrolliert abbrennen lassen.







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