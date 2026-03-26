Fest in Breitenau am 1. Mai
Wenn eine Grillhütte zum Symbol für Zusammenhalt wird
Ortsbürgermeister Jürgen Berleth vor dem ganzen Stolz der Gemeinde Breitenau. Die Grillhütte ist beliebt. Buchungen gehen bereit
Ortsbürgermeister Jürgen Berleth vor dem ganzen Stolz der Gemeinde Breitenau. Die Grillhütte ist beliebt. Buchungen gehen bereits bis ins Jahr 2029.
Camilla Härtewig

Ein Ort in Asche, Breitenau im Schock: Als 2015 die Grillhütte brannte, blieb mehr als Verlust zurück. Ortsbürgermeister Jürgen Berleth erinnert sich an Tränen – und an beispiellosen Zusammenhalt. Heute steht die Hütte als Symbol für Gemeinschaft.

Lesezeit 3 Minuten
Es war ein Schock für Breitenau: Aufmerksame Menschen bemerkten am Donnerstag, 10. September 2015, gegen 5.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, dass die Grillhütte brannte. Die Feuerwehren aus Ransbach-Baumbach, Selters und die der Haiderbach gaben ihr Bestes, konnten das Gebäude schließlich aber nur noch kontrolliert abbrennen lassen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren