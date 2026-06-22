Open Air Konzert in Montabaur Wenn der Moderator im Pyjama auf der Bühne singt Mariam Nasiripour 22.06.2026, 20:00 Uhr

i Viel Beifall erntete Justus Hannappel für sein E-Gitarren-Solo zum Song "Summer of ´69". Mariam Nasiripour

Ein lauer Sommerwind, eisgekühlte Getränke und Musik von Linkin Park bis Tina Turner: Das zehnte Open Air des Musikvereins Holler auf dem Konrad-Adenauer-Platz bot Highlights für Jung und Alt – inklusive Moderator Ferdinand Wagner im Pyjama.

Das zehnte Open Air Konzert des Holler Musikvereins auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur war auch in diesem Jahr eine gelungene Veranstaltung. Der historische Platz in der Kreisstadt war bis auf den letzten Stuhl belegt. Für musikalische Highlights sorgten der Jugendorchester und das Sinfonische Blasorchester.







Artikel teilen

Artikel teilen