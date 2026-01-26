Im hohen Alter fit und beweglich bleiben – das wünschen sich viele Menschen. Helfen kann dabei gezieltes Training, das dank des Fitness-Butlers Herbert Wolf sogar in den eigenen vier Wänden möglich ist.
Lesezeit 2 Minuten
Zu Beginn eines neuen Jahres haben Fitnessstudios Hochkonjunktur. Doch nicht alle Menschen halten ihre guten Vorsätze lange durch. Mitunter fehlen die Zeit und die Motivation, um für den Sport noch einmal das Haus zu verlassen. In solchen Momenten wäre es angenehm, wenn der Fitnesstrainer Hausbesuche machen würde.