Wenn der Fitnesstrainer Hausbesuche macht
Hausbesuch in Horressen: Alex Noll zählt zu den treusten Kunden des Fitness-Butlers Herbert Wolf (stehend).
Thorsten Ferdinand

Im hohen Alter fit und beweglich bleiben – das wünschen sich viele Menschen. Helfen kann dabei gezieltes Training, das dank des Fitness-Butlers Herbert Wolf sogar in den eigenen vier Wänden möglich ist.

Zu Beginn eines neuen Jahres haben Fitnessstudios Hochkonjunktur. Doch nicht alle Menschen halten ihre guten Vorsätze lange durch. Mitunter fehlen die Zeit und die Motivation, um für den Sport noch einmal das Haus zu verlassen. In solchen Momenten wäre es angenehm, wenn der Fitnesstrainer Hausbesuche machen würde.

