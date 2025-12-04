Weniger Kinder, Sanierungsstau: Kita Don Bosco schließt

Bis zum Sommer 2027 soll Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen aus der Kita Don Bosco ein sanfter Übergang in andere Einrichtungen ermöglicht werden. Dabei spielen die aktuellen Erweiterungen der Kitas St. Martin und Himmelfeld eine wichtige Rolle.
Die Kita Don Bosco in Montabaur wird 2027 geschlossen. Die Gerüchte und eine Mitteilung der Verbandsgemeinde auf deren Internetseite gibt es schon länger. Bei den Eltern der Kita-Kinder auf der Alberthöhe, insbesondere der angehenden Vorschulkinder, die die Kita im Sommer 2027 Richtung Grundschule verlassen werden, hatte die Information für Unruhe gesorgt – sogar eine Petition wurde gestartet.