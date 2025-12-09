Weniger Gewerbesteuer: VG Montabaur muss 2026 sparen

Viele Jahre lang sprudelte in Montabaur die Gewerbesteuer, doch damit ist nun erst einmal Schluss. Wie ein Blick in den VG-Haushaltsplan zeigt, müssen Stadt und Verbandsgemeinde im kommenden Jahr den Gürtel enger schnallen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Montabaur muss im Jahr 2026 mit weniger Geld auskommen als in den Vorjahren. Hauptursache ist ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund eines „Sondereffekts“, wie Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (CDU) in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erklärte.