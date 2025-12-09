Ausgaben werden verschoben Weniger Gewerbesteuer: VG Montabaur muss 2026 sparen Thorsten Ferdinand 09.12.2025, 17:00 Uhr

Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde prägt auch 2026 den Haushaltsplan der Kommune.

Viele Jahre lang sprudelte in Montabaur die Gewerbesteuer, doch damit ist nun erst einmal Schluss. Wie ein Blick in den VG-Haushaltsplan zeigt, müssen Stadt und Verbandsgemeinde im kommenden Jahr den Gürtel enger schnallen.

Die Verbandsgemeinde Montabaur muss im Jahr 2026 mit weniger Geld auskommen als in den Vorjahren. Hauptursache ist ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund eines „Sondereffekts“, wie Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (CDU) in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erklärte.







