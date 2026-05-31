Kommunale Wärmeplanung Wenig Potenzial für Wärmenetze in der VG Montabaur Thorsten Ferdinand 31.05.2026, 18:00 Uhr

i Lüftungsanlage einer Wärmepumpe vor einem Wohnhaus: Im ländlichen Raum ist dies meist günstiger als der Aufbau eines Wärmenetzes. Silas Stein. picture alliance/dpa

Wo lohnt sich ein Nah- oder Fernwärmenetz und wo sind Wärmepumpen die bessere Lösung? Diese Frage soll die kommunale Wärmeplanung der Kommunen beantworten. Für die Verbandsgemeinde Montabaur liegen die Ergebnisse nun vor.

Beim Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung sollten die meisten Einwohner der Verbandsgemeinde Montabaur auf individuelle Lösungen setzen. Zu diesem Ergebnis kommt die kommunale Wärmeplanung für das VG-Gebiet, die vom Institut für nachhaltige Energieversorgung aus Bayern durchgeführt wurde.







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