Kommunale Wärmeplanung
Wenig Potenzial für Wärmenetze in der VG Montabaur
Lüftungsanlage einer Wärmepumpe vor einem Wohnhaus: Im ländlichen Raum ist dies meist günstiger als der Aufbau eines Wärmenetzes
Lüftungsanlage einer Wärmepumpe vor einem Wohnhaus: Im ländlichen Raum ist dies meist günstiger als der Aufbau eines Wärmenetzes.
Silas Stein. picture alliance/dpa

Wo lohnt sich ein Nah- oder Fernwärmenetz und wo sind Wärmepumpen die bessere Lösung? Diese Frage soll die kommunale Wärmeplanung der Kommunen beantworten. Für die Verbandsgemeinde Montabaur liegen die Ergebnisse nun vor.

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Beim Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung sollten die meisten Einwohner der Verbandsgemeinde Montabaur auf individuelle Lösungen setzen. Zu diesem Ergebnis kommt die kommunale Wärmeplanung für das VG-Gebiet, die vom Institut für nachhaltige Energieversorgung aus Bayern durchgeführt wurde.

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