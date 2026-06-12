Seit Donnerstag blickt die Fußballwelt über den Großen Teich. Überall fiebern die Fans auch außerhalb des eigenen Herkunftslands mit ihren Teams. Wie sieht es im Westerwaldkreis aus? Welche Nationen können hier auf die größte Unterstützung hoffen?
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Rund 208.000 Menschen leben im Westerwaldkreis, 24.375 von ihnen haben nach Auskunft des Statistischen Landesamtes keinen deutschen Pass. Heißt: Zwar werden die meisten Personen bei uns, sofern fußballinteressiert, bei der gerade begonnenen Weltmeisterschaft dem Team von Julian Nagelsmann die Daumen drücken, das am Sonntag ins Turnier einsteigt.