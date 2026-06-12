Fußballfieber im Westerwald Wem die Wäller Ausländer bei der WM die Daumen drücken Markus Kratzer 12.06.2026, 16:00 Uhr

i Die größte Gruppe der Ausländer im Westerwaldkreis stellen die Türken. Nicht nur am Bosporus herrscht große Fußballbegeisterung. dpa / Marcus Brandt. dpa

Seit Donnerstag blickt die Fußballwelt über den Großen Teich. Überall fiebern die Fans auch außerhalb des eigenen Herkunftslands mit ihren Teams. Wie sieht es im Westerwaldkreis aus? Welche Nationen können hier auf die größte Unterstützung hoffen?

Rund 208.000 Menschen leben im Westerwaldkreis, 24.375 von ihnen haben nach Auskunft des Statistischen Landesamtes keinen deutschen Pass. Heißt: Zwar werden die meisten Personen bei uns, sofern fußballinteressiert, bei der gerade begonnenen Weltmeisterschaft dem Team von Julian Nagelsmann die Daumen drücken, das am Sonntag ins Turnier einsteigt.







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