Fußballfieber im Westerwald
Wem die Wäller Ausländer bei der WM die Daumen drücken
Die größte Gruppe der Ausländer im Westerwaldkreis stellen die Türken. Nicht nur am Bosporus herrscht große Fußballbegeisterung.
Die größte Gruppe der Ausländer im Westerwaldkreis stellen die Türken. Nicht nur am Bosporus herrscht große Fußballbegeisterung.
dpa / Marcus Brandt. dpa

Seit Donnerstag blickt die Fußballwelt über den Großen Teich. Überall fiebern die Fans auch außerhalb des eigenen Herkunftslands mit ihren Teams. Wie sieht es im Westerwaldkreis aus? Welche Nationen können hier auf die größte Unterstützung hoffen?

Lesezeit 3 Minuten
Rund 208.000 Menschen leben im Westerwaldkreis, 24.375 von ihnen haben nach Auskunft des Statistischen Landesamtes keinen deutschen Pass. Heißt: Zwar werden die meisten Personen bei uns, sofern fußballinteressiert, bei der gerade begonnenen Weltmeisterschaft dem Team von Julian Nagelsmann die Daumen drücken, das am Sonntag ins Turnier einsteigt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSport

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren